Timothée Chalamet hollywoodi sztárra vetette ki hálóját

Timothée Chalamet
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 14. 12:09
Karácsonykor Josh Safdie Marty Supreme című filmjének új előzetese megérkezett. A főszerepben: Timothée Chalamet-val.

A film karácsonykor jelenik meg.

Timothée Chalamet
Timothée Chalamet bajusszal is hódít Fotó: Faye Sadou

A film egy kitalált asztalitenisz-sztárról, Marty Mauserről szól (őt alakítja Chalamet), a történethez viszont egy valódi pingpong-legenda, Marty Reisman életéből merítettek az írók. Reisman élete igencsak kalandos volt, melyet 2014-es Fact or Fiction: The Life and Times of a Ping Pong Hustler című dokumentumfilm is bemutatott. Bajnoki címei mellett egy igazi szélhámos jellemrajza bontakozik ki az alkotásban. 

A Marty Supreme-ben Chalamet-nak olyan partnerei lesznek a vásznon, mint például Gwyneth Paltrow (aki 2019-es Bosszúállók: Végjáték óta először jelenik meg a képernyőn) és Fran Drescher, Abel Ferrara (ismertebb nevén The Weeknd), Tyler Gregory Okonma (a Tyler, the Creator néven alkotó amerikai rapper), a Shark Tank sztárja,  Kevin O’Leary, a bűvész Pen Jillette, Odessa A’zion, Sandra Bernhard és a francia kötéltáncos Philippe Petit.

A stáb egyöntetűen dicsérte Chalamet elkötelezettségét, aki a felkészülés során pingpongbajnokokkal edzett.

Olyan akart lenni, mint egy igazi profi pingpongjátékos. Bármilyen kamerás trükköt alkalmazhat az ember, egy jó alapra azért mindig szükség van.

– mondta az operatőr, Khondji Chalametről.

Itt látható az első előzetes:

