"Rosszabb volt" – már a rajt előtt beleszállt Szoboszlaiba az edzője

Felemás véleménnyel volt a Szoboszlai Dominikról a Liverpool edzője, Arne Slot. Szerinte az idén új szerepkörben focizó játékos kiemelkedő formát mutatott az előszezonban lejátszott mérkőzések során, viszont a csapat első tétmeccsén nem hozta a tőle megszokott szintet. Slot továbbá azt is kiemelte, hogy nem aggódik a magyar válogatott csapatkapitánya iránt, és úgy véli, Szoboszlainak zökkenőmentesen fog menni a szerepváltás.
Kritikája előtt Slot hangsúlyozta, hogy a magyar középpályásnak megvannak a képességei ahhoz, hogy a középpálya közepén játsszon, de kell neki egy kis idő, hogy teljesen komfortosan mozogjon ebben az új szerepkörben.
Nem a Palace ellen játszotta a legjobb meccsét, de az előszezon során végig remek volt. A kupadöntőn rosszabb volt
– nyilatkozta a holland menedzser.
Arne Slot kihangsúlyozta, hogy több okból is kedvező lehet a hátrébb tolt szerep a friss édesapa számára. Szerinte Szoboszlai legkiemelkedőbb tulajdonsága a letámadás, illetve az, ahogyan nyomást tud gyakorolni az ellenfélre akkor, ha nem a Liverpoolnál van a labda. A menedzser szerint ebben a világ egyik legjobbja a magyar labdarugó. Hozzátette, hogy amikor Szoboszlai a 10-es pozícióban játszik, akkor van mit javulnia a vonalak közötti mozgásban, amikor csapattársai keresnék a labdával.
A Liverpool magyar idő szerint pénteken 21 órakor hazai pályán, Kerkez Milos korábbi csapata, a Bournemouth ellen kezdi meg Premier League szezonját.
