Galamb Alex dagad a büszkeségtől: felesége a nyomdokaiba lépett

Galamb Alex nem csupán a falujában, Hernádnémetiben élő, szegény gyerekeket képes ösztönözni, hasonló hatást gyakorol a saját feleségére is. A roma pék a mélyszegénységből küzdötte fel magát, szakmát tanult, leérettségizett, jelenleg pedig egyetemre jár tanító szakra. Az ország a pandémia idején ismerte meg, amikor a gyerekeknek sütőszakkört szervezett a házában, és a kakaós csiga elkészítése mellett arra is megtanította őket, hogy kellő kitartással ki lehet törni a nyomorból.

Galamb Alex mindig kisüt valamit Fotó: Bors

A kis pártfogoltjaival manapság is rendszeresen foglalkozik. Ma már boldog családapa, a feleségére, Mónikára pedig mindenben számíthat. Mi több, azt tervezik, hogy közösen pékséget nyitnak, ami a reményeik szerint fokozatosan terjeszkedve idővel az egész országnak szállít majd finomságokat. Alex még arra is rábírta hitvesét, hogy iratkozzon be abba a szakiskolába, ahol annak idején a családfő is megszerezte képesítését.

Galamb Alex a feleségét is sikeressé teszi

Mónika másfél év után letette az ágazati alapvizsgáját, így már csak másfél évet kell tanulnia az iskola elvégzéséig.

Büszke vagyok a feleségemre! Négyest kapott. Igaz, a lelkére kötöttem, hogy ennél rosszabb jegyet ne szerezzen, mert kellemetlen lenne nekem, hogy oktatóként dolgozom, és a saját kollégáim, illetve egy külsős vizsgáztató előtt a feleségem nem remekel

– mosolygott a roma pék és hozzátette: vettek is egy üveg pezsgőt, hogy a sikert megünnepeljék.

Dolgozom egy giroszozóban, nevelem a gyerekeket, vezetem a háztartást, segítem a férjemet, mindezek mellett pedig tanulok. Örülök, hogy jó hatással vagyunk egymásra Alexszel. Folyamatosan inspiráljuk egymást, még akkor is, ha éppen úgy érezzük, túl sok téren próbálunk helytállni. A legfontosabb, hogy a gyermekeinknek jó példát mutassunk

– mondta Mónika, aki azt se tartja kizártnak, hogy már jövőre elkezdi az érettségire való felkészülést, hogy aztán egy egyetemet is elvégezhessen.

Mónika a férje nyomdokaiba lép Fotó: Olvasói

Szalai Lászlóné pék-szakoktató a Borsnak elmondta:

A vizsga írásbeli és gyakorlati részből állt, amelyet a tanulók sikeresen teljesítettek. Brióst készítettek 4 különböző formában.

Azt tapasztaltam, hogy a vizsgázók felkészültek voltak, önállóan és magas színvonalon oldották meg a feladatokat. Jövőbeli terveink, hogy szeptembertől újra indítsunk egy újabb pék-cukrász osztályt és esetleg egy sütő-és cukrászipari technikus osztályt is

– mondta Mónika vizsgáztatója.

Nézd meg, mi lett Galamb Alex ösztöndíjának a sorsa: