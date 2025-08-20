Fellibbent a miniszoknya, Gelencsér Tímea megizzasztotta a férfiakat! - Videó

Gelencsér Tímea, az egykori szépségkirálynő és televíziós műsorvezető legújabb Instagram-posztjában egy dögös, fekete szettben mutatkozott, miközben csábosan a motor felé sétált – ráadásul nem is felejtett el egy kis popsit villantani a kamera kedvéért.
A legújabb Instagram bejegyzésében arra biztatja rajongóit, hogy vegyenek részt a 33 év után újra visszatérő MotoGP világbajnokságon, ami megrendezésre kerül a Balaton Parkon, augusztus 22-24-ig bezárólag. Tímea hangsúlyozta a leírásában, hogy alig várja, hogy testközelből láthassa a MotoGP versenyzőit, akik akár 350 km/h-val száguldanak a pályán. Gelencsér Tímea egy fekete, miniszoknyás, ujjatlan ruhaszerű szettet visel, amelynek hátkivágása is elég merész. A ruhához fekete bokacsizmát párosított, ami sportosabb, motorosabb hatást kölcsönöz az összképnek.
Gelencsér Tímea legfrissebb Instagram videója az alábbiakban megtekinthető!
