Fellibbent a miniszoknya, Gelencsér Tímea megizzasztotta a férfiakat! - Videó

Gelencsér Tímea
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 20. 15:30
Gelencsér Tímea, az egykori szépségkirálynő és televíziós műsorvezető legújabb Instagram-posztjában egy dögös, fekete szettben mutatkozott, miközben csábosan a motor felé sétált – ráadásul nem is felejtett el egy kis popsit villantani a kamera kedvéért.

alt=Gelencsér Tímea megmutatta formás popsiját
Gelencsér Tímea megmutatta formás popsiját / Fotó. MW

Gelencsér Tímea nem szégyenlősködött

A legújabb Instagram bejegyzésében arra biztatja rajongóit, hogy vegyenek részt a 33 év után újra visszatérő MotoGP világbajnokságon, ami megrendezésre kerül a Balaton Parkon, augusztus 22-24-ig bezárólag. Tímea hangsúlyozta a leírásában, hogy alig várja, hogy testközelből láthassa a MotoGP versenyzőit, akik akár 350 km/h-val száguldanak a pályán. Gelencsér Tímea egy fekete, miniszoknyás, ujjatlan ruhaszerű szettet visel, amelynek hátkivágása is elég merész. A ruhához fekete bokacsizmát párosított, ami sportosabb, motorosabb hatást kölcsönöz az összképnek.

Gelencsér Tímea legfrissebb Instagram videója az alábbiakban megtekinthető!

 

 

