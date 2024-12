Pokoli karácsony Galamb Alexéknél: egy falatot sem tudott enni a család

Csúnya betegség támadta meg Galamb Alex családjának valamennyi tagját Az ország kedvenc roma péke elmondta: először ő lázasodott be szenteste napján, majd a kórokozó által okozott kellemetlen tünetek a gyerekeken és a feleségén is jelentkeztek.

Pedig isteni diós kaláccsal készült az ünnepekre Galamb Alex Fotó: Bors

- Mónika egy nagyon szorgalmas asszony, és szereti a szentestének is megadni a módját. Én december 24.én a saját gyermekeimet, a sütödébe járókkal együtt bevittem a városba, hogy a szülők otthon nyugodtan készülődhessenek. A feleségem otthon egy komplett menüsort elkészített. Főzött egy nagyon finom levest, de franciasalátát, burgonyasalátát, krumplipürét, rizibizit, sülteket és rántott húsokat is A levesből még ettünk dél körül, a többiből este szerettünk volna fogyasztani, de addigra annyira rosszul lett mindenki, hogy gyakorlatilag a teljes tálakat érintetlenül hagytuk

– mesélte Alex

Galamb Alex vallja: van kiút a nyomorból

A roma pék a pandémia idején vált országosan ismertté, amikor a lakóhelyén, Hernádnémetiben a házába invitálta a helyi gyerekeket, hogy sütőszakkört tartson nekik. Azóta is rendszeresen foglalkozik velük, a tevékenységéért pedig számos kitüntetést kapott. Jelenleg oktatóként dolgozik az egykori szakiskolájában, mellette pedig egyetemre jár. Ha átveszi a diplomáját, tanítóként is elhelyezkedhet majd. Hitvallása, hogy van kiút a nyomorból. Ezt a saját példája is igazolja, hiszen gyermekkorában megtapasztalta a mélyszegénységet, amitől a gyermekeit már szeretné megkímélni.

- A szorgalomra, a munkára és mások megbecsülésére nevelem őket. Szerencsések vagyunk, hogy szerető család vesz bennünket körül, így még a betegséget is könnyebben viseltük. A karácsonyfát már napokkal korábban feldíszítettük, így legalább az adott némi ünnepi hangulatot, miközben a torokfájással és az erős gyomorrontással küszködtünk. A gyerekek az ajándékokat csak december 27-én kapták meg, de ezzel nem volt semmi baj. Az ételeinket a rokonoknak és a szomszédoknak adtuk, hogy ne vesszenek kárba. Már szerencsére jobban vagyunk, de idén a szilveszter sem a habzsolásról szól majd nálunk

– fejezte be Galamb Alex, aki egyébként isteni diós kalácsot is sütött az ünnepekre, íme a recept: