A családnak segítségre van szüksége

Mivel Kristóf egyáltalán nem tud járni, sőt még ülni se, ezért speciális felszerelésekre van szüksége a családnak.

- Szükségünk lenne egy olyan gépre, amivel ki tudjuk emelni az ágyból, hogy ne legyen felfekvése, ne kapjon légmellet. A férjem és én is dolgoztunk, de én nem bírom feldolgozni azt, ami történt, így depressziós lettem, betegállományba kellett mennem. Képtelen vagyok feldolgozni, hogy a fiamnak ekkora fájdalmai vannak és én tehetetlen vagyok. Emellett van még két gyermekünk, albérletben élünk. Autónk nincs, így Kristóf látogatása is nehézkes. Ráadásul ott van még az a tény is, hogy lehet, hogy az én pincérnek készülő fiam, soha többet nem tud majd lábra állni… Szükségünk van az emberek segítségére, így aki tud, kérem tegye meg, mindenkinek nagyon hálásak lennénk! - zárta.

Kristófnak és a családjának ITT tudsz segíteni!