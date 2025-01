„Az az álmom, hogy meggyógyuljak!" – Utolsó pillanatig küzdenek szülei a súlyos beteg Patrikért

Patrik egy nagyon vidám, optimista gyerek, aki szereti az autókat és szeret számítógépes játékokat játszani. Idáig ez szinte minden 15 éves fiúról elmondható, Patrik azonban más, mint ők: neki az a legnagyobb álma, hogy megkaphassa a gyógymódot a betegségére, ugyanis 3 éves korában kiderült, hogy izomsorvadásban szenved. Egy gyilkos kór azon dolgozik, hogy teljesen leépítse a beteg Patrik izomzatát: ez a Duchenne-szindróma. Az alattomos betegség folyamatosan építi le a beteg izmait, kezdve a lábakkal, kezekkel, majd később a légzőizmokat és a szívizmokat is megtámadja, míg be nem következik a legrosszabb. A végzetes kór visszafordíthatatlan. Patrik járni már nem tud, kerekesszékbe kényszerült, kezei is alig mozognak már.

A beteg Patrikon csak egy több mint 1 milliárd forintos génterápia segíthet Fotó: Olvasói fotó

Hősként küzd gyilkos izomsorvadása ellen a beteg Patrik

Patrik, bár már vissza nem kaphatja az elsorvadt izmait, az életminőségén tudna javítani egy génterápia, ami jelenleg Amerikában és Dubajban érhető el. A kezelés ugyanis állapotmegőrzést ígér, azaz, azok az izmai Patriknak, amik még nem sorvadtak el, még megmenthetőek vele. A terápia költsége azonban csillagászati, több mint 1 milliárd forintba kerül. A szülők mindent megtesznek, hogy ne veszítsék el idő előtt kisfiukat. Nemrég sikerült egy alapítványt is létrehozniuk, amin keresztül a génterápiára gyűjtenek. A Patrik Egyetlen Esélye Alapítványon keresztül most bárki támogathatja a 15 éves, súlyos beteg fiút, hogy teljes életet élhessen.

Felcsillant a remény egy gyógymódra, ami jelentősen javítaná az életminőségét! Mindannyian reménykedünk, hogy közös összefogással eredményre jutunk és összegyűlik a pénz a kezelésre

– nyilatkozta a Borsnak Törökné Temesvári Krisztina, Patrik édesanyja.

A szülők mindent megtesznek Patrikért, hogy megmentsék a kisfiukat Fotó: Olvasói fotó

„Segítsetek megmenteni a legdrágább kincsünket a világon!"

Amikor a fiunk megszületett, egy életvidám, egészségesnek tűnő gyermeket láttunk, egy eleven, szaladgáló kis kölyköt. Aztán, egyszer csak, ez egyik percről a másikra megváltozott. Hittel, reménnyel, bizakodással kérünk benneteket, hogy aki teheti segítsen Patrikon, hogy újra mosolygós, életvidám életet élhessen

– beszélt őszintén segítségkéréséről az édesanya.

– Akinek befolyása van nagyobb cégeknél vagy tehetősebb személyeknél is, és mondana pár szót az érdekünkben, megadná az alapítvány számlaszámát azt is hálásan megköszönnénk – kérte Krisztina. Patrik sok mindenre vágyik, amire más, vele egyidős gyermek. Például PS5-re és sok-sok élményre. De egyik álma, hogy akadálymentesebb házban élhessen, ahol önállóbb tud lenni, legfőbb vágya pedig a gyógyulás.