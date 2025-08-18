Videóban reagált L.L. Junior megalázó dalára a barátnője: beszédes az arckifejezése

L.L. Junior remek üzleti érzékkel kezeli zenei karrierjét. A Fekete Vonat az 1990-es években zakatolt be a köztudatba, s neki a feloszlásuk óta is jól megy a szekere… Dalai a mai napig népszerűek és koncertjeit sokan látogatják. Zenei tehetsége vitathatatlan, de a több évtizedes sikerhez alighanem az is hozzájárult, hogy jól időzítve olykor a szerelmi drámáit is nyilvánosság elé tárja. Most épp táncosával, Frey Timivel hadakozik. Eddig leginkább csak Junior oldalát ismerhettük, ám most beszédes videó került elő a 21 éves lányról.
Hetek óta tart a huzavona L.L. Junior és táncoslánya, Frey Tímea között. A rajongók lettek figyelmesek arra, hogy a színpadon izzik köztük a levegő, majd nem sokkal később már nyilvánosan is együtt mutatkoztak. Aztán jöttek a látványos szakítások, a hűtlenségről szóló vádak, a nagy összeborulások, majd újabb kenyértörés és újabb békülés. A legutolsó nagy dobás L.L. Junior új dala, aminek címe Frey Timi lett, és a szöveg igencsak beszédes.
„Timinek hívták, de lehet, hogy csak tévedek. Haver, a neve nincs meg, csak a nagy kék szeme […] Daninál afterban négyszer is volt. Ott is csókolózott, bеleburkolózott. De mindegyik neki csak score” – szól a dal, ami végigsöpört az interneten. Persze az említett lányhoz is eljutott, aki egy kocsi anyósülésén ülve hallgatta meg a szerzeményt, míg videó készült a reakcióiról…
„Azt hittem, hogy hű lesz majd a lány. De hű a f*szt! Ő szívtelen” – szól a refrén, mire Timi eleinte csak mosolyog, majd olyan arcot vág, mint aki kikéri magának a kemény szavakat.
„Neki a smár még belefér, de semmi szexuál, ezzel oldozta fel magát” – szól a hangszóróból a felszarvazott Junior, mire a lány beismerően bólogatott, míg máskor fájdalmas grimaszba csapna át mosolya.
A Timi első reakciójáról szóló videót egyébként L.L. Junior osztotta meg, s Timi csak ennyit fűzött hozzá 24 óráig elérhető Instagram sztorijában: „Itt még mosolyogtam…” Egyébként valószínűleg maga a rapper készítette a felvételt is, TikTokon ugyanis kommentszekcióban valaki azt kérdezte:
„Ezt Juni mutatja neki?”
Mire maga a rapper reagált: „Yesss!”
Ember legyen a talpán, aki ezek után meg tudja tippelni, hogy hányadán is állnak most egymással. A kommentelők között mindenesetre akad, aki szerint mindez csak hírnévhajhászásról szól…
„Ha róla ilyen dalt ír, mit keres ott a csaj?” – kérdezte egy rajongó TikTokon, mire ezt a választ kapta:
„Valószínű együtt vannak, csak kellett a hírnév”; „Igen, csak reklám volt.”
Ha így volt, akkor mondhatni, a rapper elérte célját, hiszen a dal hétvége óta a felkapottak között szerepel a legnagyobb videómegosztón, csaknem háromszázezer megtekintésnél jár.
