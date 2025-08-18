Videóban reagált L.L. Junior megalázó dalára a barátnője: beszédes az arckifejezése

L.L. Junior remek üzleti érzékkel kezeli zenei karrierjét. A Fekete Vonat az 1990-es években zakatolt be a köztudatba, s neki a feloszlásuk óta is jól megy a szekere… Dalai a mai napig népszerűek és koncertjeit sokan látogatják. Zenei tehetsége vitathatatlan, de a több évtizedes sikerhez alighanem az is hozzájárult, hogy jól időzítve olykor a szerelmi drámáit is nyilvánosság elé tárja. Most épp táncosával, Frey Timivel hadakozik. Eddig leginkább csak Junior oldalát ismerhettük, ám most beszédes videó került elő a 21 éves lányról.

L.L. Junior és Frey Timi márciusban A Nagy Duett forgatásán jelent meg először nyilvánosan párként, azóta pedig minden szennyest kiteregettek (Fotó: Bors)

L.L. Junior táncoslánya megmutatta az első reakciót

Hetek óta tart a huzavona L.L. Junior és táncoslánya, Frey Tímea között. A rajongók lettek figyelmesek arra, hogy a színpadon izzik köztük a levegő, majd nem sokkal később már nyilvánosan is együtt mutatkoztak. Aztán jöttek a látványos szakítások, a hűtlenségről szóló vádak, a nagy összeborulások, majd újabb kenyértörés és újabb békülés. A legutolsó nagy dobás L.L. Junior új dala, aminek címe Frey Timi lett, és a szöveg igencsak beszédes.

„Timinek hívták, de lehet, hogy csak tévedek. Haver, a neve nincs meg, csak a nagy kék szeme […] Daninál afterban négyszer is volt. Ott is csókolózott, bеleburkolózott. De mindegyik neki csak score” – szól a dal, ami végigsöpört az interneten. Persze az említett lányhoz is eljutott, aki egy kocsi anyósülésén ülve hallgatta meg a szerzeményt, míg videó készült a reakcióiról…

Frey Timi próbált mosolyogni, miközben először hallotta a róla szóló, nem túl hízelgő dalt... (Fotó: Instagram/L.L. Junior)

„Azt hittem, hogy hű lesz majd a lány. De hű a f*szt! Ő szívtelen” – szól a refrén, mire Timi eleinte csak mosolyog, majd olyan arcot vág, mint aki kikéri magának a kemény szavakat.

„Neki a smár még belefér, de semmi szexuál, ezzel oldozta fel magát” – szól a hangszóróból a felszarvazott Junior, mire a lány beismerően bólogatott, míg máskor fájdalmas grimaszba csapna át mosolya.

Junior videózta a lányt?

A Timi első reakciójáról szóló videót egyébként L.L. Junior osztotta meg, s Timi csak ennyit fűzött hozzá 24 óráig elérhető Instagram sztorijában: „Itt még mosolyogtam…” Egyébként valószínűleg maga a rapper készítette a felvételt is, TikTokon ugyanis kommentszekcióban valaki azt kérdezte:

„Ezt Juni mutatja neki?”

Mire maga a rapper reagált: „Yesss!”