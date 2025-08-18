Csak fésülködésben jeleskedett, csúnyán lebőgött Gyökeres Viktor

Nem úgy alakult a szezonkezdet Gyökeres Viktor számára, ahogyan azt a magyar felmenőkkel rendelkező csatár és az Ágyúsok szurkolói elképzelték. A svéd válogatott támadó csapata, az Arsenal győzelemmel kezdte a Premier League 2025/2026-os szezonját, miután egy küzdelmes, ugyanakkor feledhető mérkőzésen 1–0-ra legyőzte a Manchester Unitedet.

Gyökeres Viktor inkább a haját igazgatta / Fotó: Michael Regan

Gyökeres hatalmas reményekkel érkezett nyáron az Arsenalhoz, sokak szerint ő lehet az, aki a 2004-es legendás idény után újra bajnoki címéhez vezeti Mikel Arteta csapatát. Ehhez az Ágyúsok megtették az első lépést, hiszen három ponttal a zsebben térhettek haza a forduló rangadójáról, a csatár teljesítménye azonban meglehetősen kiábrándítóra sikeredett.

Gyökeres értékelhetetlen volt

A friss igazolás 60 percet töltött a pályán – ezalatt 21 labdaérintése volt, ebből csupán három az ellenfél tizenhatosán belül. Továbbá csupán kilenc átadással próbálkozott, ezekből pedig négy talált csapattársat. A legsokkolóbb talán mégis az, hogy Gyökeres egyetlen lövést sem kísérelt meg a találkozón.

A 27 esztendős csatár gyenge bemutatkozása azonban nem csupán a saját hibája. Az Arsenal egész meccsen enerváltan focizott; így Gyökeres szinte alig kapott használható labdát a társaitól. Ez természetesen nem akadályozta meg a szurkolókat, hogy a találkozót követően azonnal a közösségi média felé vegyék az irányt, és kreatívabbnál kreatívabb módon minősítették Gyökeres teljesítményét. Néhány szemfüles néző még azt is kiszúrta, hogy az Ágyúsok friss igazolása 21-szer igazította meg frizuráját a mérkőzés alatt. Mások szerint ez a meccs tökéletesen megmutatta, miért volt már korábban is sikertelen Angliában - a Coventrynél, a Brightonnál és Swansea-nál játszott.

Gyokeres touched his hair more times than he touched the ball against Man United pic.twitter.com/NhzZyiGKnR — Elvis Tunde (@Tunnykvng) August 17, 2025

Az biztos, hogy a Sportingban két szezon alatt 97 gólt jegyző csatár közel sem kapott megfelelő kiszolgálást, de az is tény, hogy ő maga sem igyekezett hátrébb lépni labdákért. Mikel Artetának minél hamarabb ki kell találnia, hogyan illeszti be a csapatba Gyökerest – mert ha a következő bajnokin is ilyen értékelhetetlen teljesítményt nyújt a 63,5 millió eurós igazolás, akkor bizony van ok az aggodalomra.