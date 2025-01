A világ egyik legelképesztőbb munkáját űzi ez a magyar férfi

„Sokszor dolgoztam negyven méter magasban” – meséli Péter a munkájáról / Forrás: Fanny magazin

– Valójában fogalmam sem volt, hogy mire mondok igent – emlékszik vissza a kezdetekre Péter. – Annyit tudtam csupán, hogy a magasban fogok dolgozni, pedig amúgy tériszonyom volt, már tíz méteren is táncolt a gyomrom. Viszont bátorrá tett a gondolat, hogy a szabad levegőn dolgozhatok, gyönyörű tájakat láthatok, és bejárhatom az egész országot. Az első munkája rögtön Norvégia legészakibb csücskébe vezette.

– Ott július közepén is mindössze 3-4 fokot mérnek, és jeges eső, erős szél nehezíti az ember dolgát. A munka abból állt, hogy a szakemberek által veszélyesnek ítélt hegyoldalra hálórendszert építettünk ki. Az erózió aprítja, bontja a hegyoldalakat, de küzdeni kell a téli hideg okozta jegesedés ellen is. A jégtömbbé összeálló vízereknél a jég nem bírja el a saját súlyát, és leesik. Ha megindul a fal, nekünk mennünk kellett: fúrtunk, stabil sziklához fogattuk a hálót, vagy speciális fémötvözetből álló oszlopokat emeltünk. Ennek a védvonalnak a 20 tonnás, guruló sziklatömböt is muszáj megfognia – mesél egykori munkájáról. – Sokszor dolgoztam negyven méter magasban, kilengő kosárból, de hozzászoktam. A gyönyörű természet, a jávorszarvasok, a fjordok, a bálnák látványa mindenért kárpótolt. Mindennap reggel héttől este hétig dolgoztam kibiztosítva, sisakban és fülvédővel, ha sötét volt, akkor fejlámpával. Az évek során az egész országot bejártam, előfordult, hogy megközelíthetetlen területre kellett biztonsági védőhálót kiépítenünk, ezekben az esetekben helikopter vitt a helyszínre. Amikor aztán kevesebb munka akadt, szabad voltam, akkor újra a kutyaszánozásnak éltem. Az elmúlt években is volt még párszor szerencsém az Iditarodon, vagyis a kutyaszánhúzó versenyen fotózni, filmezni, hiszen ez valóban egy soha el nem múló szerelem…