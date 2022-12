Életveszély: Eláruljuk, milyen vastag jégre szabad már rámenni

A hideg miatt egyre több helyen fagynak be a hazai tavak, ami rendkívül csábító lehet sokak számára. A befagyott vízfelületek vastagsága azonban még nem megfelelő, ezért ne merészkedjünk rá! A különböző jégszakadások akár súlyos tragédiához is vezethetnek. Ahhoz, hogy elkerüljük a bajt, nem árt tisztába lennünk pár dologgal, többek között azzal, milyen vastagságú jégre szabad rámennünk. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat.

Mikor biztonságos a jég?

Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnöke szerint a sportolásra, vagy tömeges rendezvényekre alkalmas vízfelületeket a vízirendészet, illetve a területileg illetékes jegyző jelölheti ki. A szakember szerint ezt általában a hízásban lévő, 10 centiméternél vastagabb jégre szokták meghatározni.

Alapesetben kétféle jégről beszélhetünk. Az egyik a hízásban lévő, a másik pedig az olvadó jég, aminek a szilárdsága már nem olyan, mint az előbbinek.

A biztonságos jég az, amelyik folyamatosan fagyásban van. A szakszolgálat vezetője éppen ezért senkinek sem javasolja a jégen való tartózkodást négy centiméteres vastagság alatt. A négy centi feletti viszont már elbír egy embert, a nyolc centiméter feletti pedig többeket is. Ha a jég vastagsága eléri a 12 centit, akkor az már alkalmas tömegrendezvények megtartására is.

A jégen való sportoláshoz viszont elengedhetetlen a 18 centiméteres vastagság. Fontos hangsúlyozni, hogy egyedül sose menjünk jégre, és ha lehet, ne álljunk egymás mellé szorosan

– húzta alá.

Nem árt az óvatosság Fotó: Pixabay

Magyarországon szerencsére csak elvétve fordulnak elő balesetek a jégen, ennek az az oka, hogy az emberek jobban tartanak a jégtől, mint bármi mástól. Ezért van az, hogy a legtöbb balatoni strand télen a sekélyebb vízfelületet jelöli ki korcsolyázásra, mivel ez már eleve egy olyan terület, ahol a vízmélység alacsony, így ha be is szakad valaki, abból nem lesz tragédia.

Tilos a jégre menni

Nem árt tudni, hogy a még bizonyságosnak ítélt jég is számos veszélyt rejthet magában, ezért számos olyan eset van, amikor tilos a jégen tartózkodni. Ne merészkedjünk a fagyott vízre éjszaka, korlátozott látási viszonyok között, illetve járművel se menjünk rá! A tilalom alá tartoznak még a folyóvizek, kikötők, valamint a riasztás alatt álló Balaton is. A hirtelen hőmérséklet-változások, illetve a tartósan enyhe időjárás is nagy mértékben megváltoztathatja a jégtakaró tulajdonságait, ezáltal az könnyen veszélyessé válhat.

A befagyott jég nemcsak a tél szerelmeseinek nyújt remek kikapcsolódási lehetőséget, hanem a horgászoknak is. Nagyon sok azoknak a száma, akik mind a mai napig nem tudják, hogy lék vágása esetén a jégmentessé vált területet legalább 50 méter távolságból felismerhető módon meg kell jelölni.

Mit tegyünk, ha beszakadt alattunk a jég?

Ha elkezd repedezni alattunk, a legfontosabb, hogy próbáljunk hason fekve minél nagyobb felületen érintkezni a jéggel, kievickélni a legközelebbi biztos ponthoz.

Ha lehet, kapaszkodjon a jég szélébe, és próbálja magát a part felé lökni, a felesleges mozdulatokat pedig kerülje!

Amikor partra ér, azonnal menjen meleg helyre, törölközzön meg, valamint igyon egy meleg italt! Ha lehet, ne kezdjen el hősködni, ha egy bajba jutott személyt lát, inkább hívjon segítséget!