„Több hónapos gyógyulás vár rájuk" – Összefogtak a tiszafüredi karambolban megsérült családért

Szörnyű baleset rázta meg karácsony előtt Tiszaörsöt. A pénteki Tiszafüred és Tiszaigar között történő karambolnak négy tiszaörsi sérültje is van. A baleset helyszínére több mentőegységet és mentőhelikoptert is riasztottak. A mentők három embert láttak el, köztük egy gyermeket súlyos sérülésekkel, míg egy embert könnyebb sérülésekkel szállítottak földi úton kórházba. Rajtuk kívül egy embert súlyos-életveszélyes sérülésekkel légi úton szállítottak kórházba – írja a Szoljon a tiszafüredi karambolról. Jelenlegi információk szerint a sérültek súlyos sérülésekkel fekszenek kórházban, és sajnos maradandó következményekkel is számolniuk kell.

Összefogtak a helyiek a tiszafüredi karambol tiszaörsi sérültjeiért / Fotó: OMSZ (illusztráció)

Összefogott a lakosság a tiszafüredi karambol sérültjeiért

A sérültek felépülése hosszú időt vesz igénybe, és a történtek feldolgozása szintén nem lesz könnyű számukra, így Tiszaörs azonnal összefogott a sérültekért és családjaikért.

– Mind a három felnőtt sérültre több hónapos gyógyulás vár, ami megfosztja őket a munkaképességüktől. Három kisgyermekük van: egy 5 éves kislány, valamint 7 és 10 éves kisfiúk. Amire szükség van pénz, élelmiszer és játékok. Az adományokat több csatornán gyűjtjük. Gyűjtődobozok kerültek kihelyezésre Tiszaörs valamennyi boltjában, a Retró Büfében és a Szekér Sörözőben a gyűjtés segítése végett – írta ki a kezdeményezést Bacsa Sándor. A segítséget banki átutalás formájában is lehet küldeni, az alábbi posztban található számlaszámra is lehet utalni azoknak, akik segíteni szeretnének. A településen hatalmas megmozdulás lett a baleset hírének hallatán. Egy emberként fogott össze a közösség az otthon maradt gyerekekért és a kórházban lévő szülőkért.