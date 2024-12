Nem akárki jelent meg Till Tamás temetésén

Amikor Nikikét megtalálták, ők is eljöttek a temetésére, hogy osztozzanak a fájdalmamban, a fájdalmunkban. Kölcsönösen aggódtunk egymásért, figyeltünk egymásra. Nagyon bíztam benne, hogy ők egyszer élve megtalálják a kisfiukat. Sajnálom, hogy nem így történt. Úgy éreztem, hogy nekem is ott kell lennem a temetésen, hiszen ők is támogattak a legnehezebb időkben is