Nemzeti Horgászturisztikai Stratégia - Nyitrai Zsolt: A cél, hogy minden korosztály számára vonzó legyen a horgászat

Magyarország Kormánya elfogadta a Magyar Országos Horgász Szövetséggel (MOHOSZ) közösen megalkotott Nemzeti Horgászturisztikai Stratégiát. Bejelentésekor Szűcs Lajos, a MOHOSZ elnöke történelmi jelentőségűnek nevezte ezt. Ön is így látja?

Semmi túlzás nincs e kijelentésben. Hazánkban több mint egymillió horgász van, és Magyarország a horgászsportban évek óta a világ első három nemzete között szerepel. Kijelenthető, hogy Magyarország horgásznagyhatalom, ezért a Nemzeti Horgászturisztikai Stratégia (NHTS) elfogadása valóban történelmi jelentőségű lépés, nemcsak a horgászok, hanem az egész ország számára. Ennek az oka, hogy most egy olyan kiemelt lehetőséget, egyben felelősséget kapott meg Magyarország Kormányától a MOHOSZ, amely az Országos Horgászturisztikai Hálózati Program megvalósításán keresztül a jövőben valamennyi horgász érdekeit fogja szolgálni. Korábban soha nem volt ilyen egységes stratégia, amely a horgászokkal történő párbeszéd alapján készült. Látni kell, hogy e döntés a horgászok elmúlt évtizedben kifejtett közös munkájának is az elismerése, legyen szó a szervezeteik átalakulásáról, fejlesztéséről vagy a horgászokmány-digitalizáció terén elért eredményekről.

Az NHTS megalkotásában számos kolléga és minisztérium működött együtt, ezért nem tudok mindenkinek személyesen köszönetet mondani, de kiemelt jelentőséggel bír dr. Szűcs Lajos elnök, dr. Dérer István főigazgató és Dienes Erika igazgató munkája. Ne felejtkezzünk meg a horgászokról, akik felelős tevékenységükkel segítségünkre vannak a stratégia megvalósításában.

A miniszterelnök főtanácsadója szerint a horgászat nagykövetei, köztük Trokán Péter színművész is hozzájárult ahhoz, hogy egyre népszerűbb a pecázás Magyarországon Fotó: Bors

Hat év alatt összesen 24 milliárd forintot ad a kormány a MOHOSZ-nak. Idén kétmilliárd forintot. Az első évben mi a cél?

A horgász „a lábával szavaz”, így oda megy horgászni, ahol jól érzi magát. A horgászszövetség felmérte a vizeket, a forgalmi tényeket és a jövőre vonatkozó reális igényeket, ezek alapján kialakult egy országos hálózatos horgász-infrastruktúra terve. Fontos, hogy nem zárt terek, hanem valódi, nyitott közösségi találkozási pontok épülnek vagy szépülnek meg, melyek rendelkezésre állnak más aktív sporttevékenységet végzők, valamint természetesen a helyi lakosok számára is. 2025-ben a legnagyobb regionális horgász- és versenyközpontok 1. és 2. ütemének tulajdoni és engedélyes környezetének rendezése, előtervezése mellett kiemelt feladat az egyesületi bázispontok fejlesztése, mely munka keretében már most is közel 100 helyen történtek fejlesztések. A cél, hogy 2026-tól egyre több helyen egyre több horgász és látogató vehesse igénybe a program szolgáltatásait, élvezze azok előnyeit.