Nemzeti Horgászturisztikai Stratégia - Nyitrai Zsolt: A cél, hogy minden korosztály számára vonzó legyen a horgászat

Magyarország Kormánya elfogadta a Magyar Országos Horgász Szövetséggel (MOHOSZ) közösen megalkotott Nemzeti Horgászturisztikai Stratégiát. Bejelentésekor Szűcs Lajos, a MOHOSZ elnöke történelmi jelentőségűnek nevezte ezt. Ön is így látja?
Semmi túlzás nincs e kijelentésben. Hazánkban több mint egymillió horgász van, és Magyarország a horgászsportban évek óta a világ első három nemzete között szerepel. Kijelenthető, hogy Magyarország horgásznagyhatalom, ezért a Nemzeti Horgászturisztikai Stratégia (NHTS) elfogadása valóban történelmi jelentőségű lépés, nemcsak a horgászok, hanem az egész ország számára. Ennek az oka, hogy most egy olyan kiemelt lehetőséget, egyben felelősséget kapott meg Magyarország Kormányától a MOHOSZ, amely az Országos Horgászturisztikai Hálózati Program megvalósításán keresztül a jövőben valamennyi horgász érdekeit fogja szolgálni. Korábban soha nem volt ilyen egységes stratégia, amely a horgászokkal történő párbeszéd alapján készült. Látni kell, hogy e döntés a horgászok elmúlt évtizedben kifejtett közös munkájának is az elismerése, legyen szó a szervezeteik átalakulásáról, fejlesztéséről vagy a horgászokmány-digitalizáció terén elért eredményekről.
Az NHTS megalkotásában számos kolléga és minisztérium működött együtt, ezért nem tudok mindenkinek személyesen köszönetet mondani, de kiemelt jelentőséggel bír dr. Szűcs Lajos elnök, dr. Dérer István főigazgató és Dienes Erika igazgató munkája. Ne felejtkezzünk meg a horgászokról, akik felelős tevékenységükkel segítségünkre vannak a stratégia megvalósításában.
Hat év alatt összesen 24 milliárd forintot ad a kormány a MOHOSZ-nak. Idén kétmilliárd forintot. Az első évben mi a cél?
A horgász „a lábával szavaz”, így oda megy horgászni, ahol jól érzi magát. A horgászszövetség felmérte a vizeket, a forgalmi tényeket és a jövőre vonatkozó reális igényeket, ezek alapján kialakult egy országos hálózatos horgász-infrastruktúra terve. Fontos, hogy nem zárt terek, hanem valódi, nyitott közösségi találkozási pontok épülnek vagy szépülnek meg, melyek rendelkezésre állnak más aktív sporttevékenységet végzők, valamint természetesen a helyi lakosok számára is. 2025-ben a legnagyobb regionális horgász- és versenyközpontok 1. és 2. ütemének tulajdoni és engedélyes környezetének rendezése, előtervezése mellett kiemelt feladat az egyesületi bázispontok fejlesztése, mely munka keretében már most is közel 100 helyen történtek fejlesztések. A cél, hogy 2026-tól egyre több helyen egyre több horgász és látogató vehesse igénybe a program szolgáltatásait, élvezze azok előnyeit.
Az új stratégia célja, hogy erősítse a horgászközösségeket, fellendítse a horgászturizmust és bővítse a fejlesztéseket. Milyen fejlesztések várhatók?
A fejlesztések három fő pillérre épülnek: az infrastrukturális beruházásokra, a közösségek támogatására és a digitalizációra. Új horgászhelyek létesülnek, megújulhatnak a horgásztanyák, bővülnek a szálláskapacitások, és támogatjuk a gyermek- és ifjúsági horgászprogramokat is. Emellett cél, hogy minden korosztály számára vonzó legyen a horgászat. A fejlesztések fő célja, hogy részben erősítse a hazai horgászati célú infrastruktúrát, tekintettel a horgászlétszám dinamikus emelkedésére, a korszerű szolgáltatások feltételeinek biztosítására. A digitalizáció továbbvitelével már jövőre megvalósulhat a teljes elektronizáció, így akár mindent otthonról intézhetünk a horgászati jogosultságunk biztosítása érdekében. A MOHOSZ és szervezeti rendszere a stratégia által kiemelt támogatásban részesült, de alapozásként, felkészülésként a vízparti és halállományt érintő fejlesztések már évek óta folynak a szövetség szerteágazó támogatási programjainak köszönhetően.
Mivel kívánják fellendíteni a horgászturizmust?
Tiszta és rendezett vízpartok, változatos, minőségi halállomány, korszerű és értékarányos szolgáltatások, egyszerű, digitalizált ügyvitel, a szabadidős és a sporttevékenység folyamatos ösztönzése. Mindez vonzza, erősíti a belföldi és a külföldi horgászturizmust is. Ezek a megállapítások egyébként a stratégiából származnak, és véleményem szerint jól összefoglalják az alapokat. A horgászturizmus speciális, de nem annyira, hogy ne ugyanazon fő kihívásokra kelljen válaszolnia, mint a turizmus egyéb piaci szereplőinek. Velük kulcs a folyamatos, kölcsönös együttműködés is.
Hat év múlva mekkora változás várható a magyar horgászatban?
A jelentős változások a MOHOSZ és szervezeti rendszere átalakulásával igazából már 2015-től megkezdődtek. Mára Európában is egyedülálló a horgászszövetség státusza, ideértve a 38 közfeladat ellátását vagy az ország egyik legnagyobb, HORINFO névre hallgató szakrendszerének sikeres működtetését is. A jövőben a változások minden területen folytatódnak, tény, hogy a leglátványosabbak az építési jellegű beruházások lesznek. A tervek szerint egységes arculati elemek, informatikai segédalkalmazások is segítik majd a horgászok tájékozódását, választását a horgászhelyek és a horgászszervezetek, azok szolgáltatásai között. Bízom abban, hogy hat év múlva elégedetten nézhetünk körbe, látva az eredményeket.
Átlépte az egymilliót a regisztrált horgászok száma. Hogy fogadta ezt a hírt?
Óriási öröm és egyben hatalmas felelősség. Ez azt mutatja, a magyar emberek szeretik a természetet, szeretnek vízparton lenni. Ez egy közösség, ami több mint egymillió emberből áll – ez már nem hobbi, ez egy nemzeti ügy. Ennek az álomhatárnak az elérése az elmúlt évek közös munkájának eredménye volt. Külön is jó volt mindezt a magyar horgászat nagyköveteivel együtt megünnepelnünk, akik személy szerint is sokat tesznek a horgászat népszerűsítése érdekében, többek Reviczky Gábor színművész, Besenyei Péter műrepülő-világbajnok, Fodor Rajmund olimpiai bajnok vízilabdázó, Cseh László világbajnok úszó, Bokor Károly horgász szakíró, Csőre Gábor színművész, Straub Dezső színművész, vagy a legutóbb csatlakozott Kemény Dénes olimpiai bajnok vízilabdaedző. Azért is örülök minden új horgásznak, mert a fiatalok így a számítógépek világából nyithatnak a természet felé, és a rekreáció eredményeként az egészségnyereség mindenkinél boldog életéveket jelenthet.
Hat év múlva hány regisztrált horgász lehet Magyarországon?
Most már nem a nagy számok bűvölete a fontos számunkra, hanem a minőség és a stabilitás. Lehet, hogy meglepő, de a magyar horgászok korfája fiatalabb, mint a társadalomé. Egyre több a fiatal, a hölgyhorgász, de a horgászsportversenyző is, ez utóbbi felületen már évek óta a világ élmezőnyében vagyunk. Egyre több a közösségi elem, a családi, a társas horgászat, tételesen cáfolva a „magányos emberek sportja” teóriát. Támogatjuk a kifogott hal mint egészséges ételalapanyag elfogyasztását is. Ezen felületek, benne az utánpótlás erősítése a jövő fő feladata, de biztosan még legalább tízezres nagyságrendben tovább fog növekedni a regisztrált horgászok száma is. Ha megmarad a jelenlegi lendület, a szakmaiság és főleg a horgászokra mint Magyarország legnagyobb civil közösségére jellemző összefogás, akkor biztosan nagy eredményekről tudunk majd a jövőben is beszámolni.
