Sokkoló részletek derültek ki a magyarországi busztragédiáról

Mikuláskor, hóesésben történt halálos baleset Zircen. Mint kiderült, a 82-es főúton hóesés nélkül is veszélyes a kanyar. Egy völgy alján van, egy hídnál, ahol gyakran akkor is fagyos a talaj, az aszfalt, amikor a környéken máshol nem.

A Siófokról Győrbe tartó menetrend szerinti gyorsjárat december 6-án 13 óra körül állt meg Zirc központjában, ezután azonban összeütközött egy Zirc felé haladó személyautóval, amelynek sofőrje a baleset következtében életét vesztette. A buszon ülők közül 14 embert vittek a mentők könnyebb sérülésekkel kórházba.

Nem akármilyen helyszín az, ahol a tömegbaleset történt, pénteken kora délután ráadásul még tartott a havazás. A Bakony hegyein átvezető 82-es főút egyik olyan pontja ez, ahol nem árt a szokásosnál is nagyobb óvatosság. Egy veszélyes kanyar van itt, ráadásul egy völgy alján. A veol.hu olvasói közül többen úgy vélik, hogy ez egy nagyon veszélyes hely, ezért történt itt már korábban is több baleset. A kardosrétiek szerint a kanyar vonalvezetése nem igazán jó, ráadásul két meredek – egy lefelé, aztán egy felfelé tartó – szakasz között van. Itt, a Fekete-ér medre feletti híd közelében tapasztalataik szerint plusz egy-két fokban is deresedhet a talaj, az aszfalt.

A baleset idején a buszon utazó egyik utas úgy véli, még nagyobb lett volna a tragédia, ha többméteres mélyedésbe borul a busz, a Fekete-ér patakmedrébe. Szerinte ez csak pár méteren, szinte csak egy hajszálon múlt.