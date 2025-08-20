"Ennyi maradt a családból" – Gárdonyi gyilkosság: ezt tervezik a rokonok a pokoli panziókkal

Mint arról a Bors is beszámolt, felfoghatatlan tragédia helyszíne volt vasárnap (augusztus 17.) délután egy csendes, gárdonyi utcában álló, barátságos kis panzió. A vendégházat üzemeltető L. Csaba a házban ugyanis brutálisan meggyilkolta édesanyját, a szemközti panziót üzemeltető L. Zsuzsannát. A férfi ezután lesétált a pár száz méterre fekvő vasútállomásig, majd ott egy érkező vonat elé vetette magát. A gárdonyi gyilkosság valósággal sokkolta a helyieket.

Ebben a hajdan kedves, barátságos, most viszont elhagyatott panzióban történt a gárdonyi gyilkosság. A család képtelen eldönteni, mi legyen a sorsa Fotó: Bors

Gárdonyi gyilkosság: képtelen dönteni a család

Mint kiderült, a teniszedzőként dolgozó Csabára korábban soha nem volt senkinek sem panasza, azonban az utóbbi időben igencsak különösen viselkedett: állítása szerint ugyanis egy rejtélyes betegség keserítette meg az életét.

Egy vírusa volt, amiről állította, hogy nem gyógyítható, és egyre rosszabb állapotba került. Azt mondta, hogy olyan fájdalmai vannak, hogy altatóval sem tudott aludni

– mondta lapunknak a történtek után Csaba testvére, egyben Zsuzsanna lánya, Wawra-László Beáta. A férfit egyre jobban nyomasztotta vélt, vagy valós betegsége, ezzel párhuzamosan egyre mélyebb depresszióba esett.

"Az utolsó időkben a testvérem mérges volt, mert szerinte elrontotta az egész életét és a párkapcsolatait is. Ezért gyakran szidta anyut. Emellett állítólag az is nyomasztotta, hogy édesanyánk közölte: mindent ráhagy. Ő ezt nem akarta. Mi, édesapánk halála után, még az örökségről is lemondtunk" – tette hozzá. Azt azonban, hogy testvére miért végzett édesanyjukkal, ő maga sem tudja Az asszony – a helyiekhez hasonlóan – azóta is sokkos állapotban van.

Beáta sokkot kapott, semmit nem sejtett Fotó: Bors

Leszögezte: fivére nem szenvedett korábban semmilyen pszichés betegségben, nem csoda, hogy amikor Csaba üzenetet küldött neki a gyilkosságról, el sem hitte az asszony.

Beáta egyelőre azt sem tudja, hogy testvére hogyan végzett édesanyjukkal, ottjártunkkor ugyanis elárulta: a rendőrök még akkor is keresték a titokzatos gyilkos fegyvert.

Beátának azóta sem éjjele, sem nappala, az Ausztriában élő asszonynak azonban hamarosan egy újabb szörnyű dologgal kell majd szembe néznie: neki kell gondoskodnia testvére és anyukája temetéséről. Mint mondta, még fel sem tudta fogni a történteket, ugyanis testvére és édesanyja elvesztésével szinte senkije nem marad már. Édesapjukat már korábban el kellett temetniük, így fián és férjén kívül nem maradt élő rokona:

A családból mi maradt? Maradtam én, meg a 19 éves fiam, meg a férjem, aki parkinsonos és ápolni kellene. Ennyi maradt a családból. Meg az élettársa mondta, hogy vele üljünk össze, beszéljük meg, mi legyen...

– sorolta összetörten az asszony. Mint mondta, a két panzió jelenleg le van zárva, oda egyelőre senki nem mehet be. De Beáta elmondta, hogy ő maga nem szeretné továbbvinni azt, a hajdan szeretett és barátságos, ám jelenleg lehagyatott panziót, ahol a családi tragédia történt:

Nem tudom, hogy ez az egész családi vállalkozás, hogyan megy majd tovább. Nem tervezek én semmit.

– mondta elcsukló hangon, lehajtott fejjel Beáta.