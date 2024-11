Figyelmeztet a Google: ezek az ingyenes alkalmazások milliókba kerülhetnek neked!

Minden túlzás nélkül a fél életünket online éljük: a világhálón keresztül tartjuk a kapcsolatot az ismerőseinkkel, felhőben tároljuk a legfontosabb családi fotóinkat, az online tér elengedhetetlen a munkánkhoz, és bizony a pénzügyeinket is a neten keresztül intézzük. Ráadásul a többség mindezt az okostelefonjáról teszi. Nincs is ezzel semmi baj egészen addig, amíg a készülékeink biztonságosak. Sajnos azonban a hackerek, csalók, adathalászok igyekeznek mindent megtenni azért, hogy különböző fertőzött tartalmakat juttassanak el mobilunkra vagy épp laptopunkra. Az egyik alapvető módszerük a különböző alkalmazások, appok megfertőzése. Noha a Google folyamatosan figyelmezteti az Android-felhasználókat, hogy csak hivatalos forrásból, azaz a cég saját alkalmazásboltjából, a Google Play Store-ból töltsük le ezeket a programokat, sajnos időről időre kiderül, hogy még ez sem jelent 100 százalékos biztonságot.

A Google Play Store sem jelent teljes biztonságot: milliókat fizethetünk az ingyenes appokért

A Google a saját alkalmazásboltját is folyamatosan figyeli. Elsősorban a rosszabb minőségű, és emiatt könnyebben "megfertőzhető" alkalmazásokat tartja szemmel, és azonnal törli azokat, amik gyanússá válnak. Ennek ellenére igen sok app nem akad fenn a szűrőn, amik eljutnak a felhasználókhoz. A Kaspersky biztonságtechnikai cég most épp arra hívta fel a figyelmet, hogy a különböző ingyenes VPN-alkalmazások azok, amik a legveszélyesebbek, azaz a legnagyobb valószínűséggel tartalmaznak vírusokat, ami akár azt is jelentheti, hogy a telepítésükkel a hackerek legrosszabb esetben még a bankszámlánkhoz is hozzáférhetnek. Ráadásul a helyzet cseppet sem mutat javuló tendenciát. Sőt! Globálisan 2,5-ször több ilyen veszélyes, ingyenes VPN vált elérhetővé most, mint 2024 második negyedévében – írja cikkében a Forbes. Noha ezek többségét az emberek különböző, nehezen ellenőrizhető hátterű oldalakról töltötték le, a Google boltjában is akadt jó pár ilyen...