Hatalmas változtatást készül bevezetni a Gmail, ez milliárdokat érint

Igencsak érdekes információk szivárogtak ki a Google háza tájáról, mely komoly fejtörést okozhat a hackereknek és az adathalászoknak, és milliók, sók, milliárdok levelezési szokásait változtathatja meg. De ne szaladjunk ennyire előre, kezdjük a legelején! Noha a Gmail kiválóan szűri a spam-leveleket, sajnos a biztonság más területén kevésbé jeleskedik – mint ahogy jellemzően a Google összes terméke alul marad az Apple szolgáltatásaival szemben ezen a téren. Ott ugyanis jó ideje lehetőség van a Hide My Email-funkció használatára, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem kell megadnunk a tényleges mailcímünket, hanem a rendszer generál számunkra egyet – csak arra az alkalomra. Természetesen megkapjuk az onnan érkező leveleket, de egy mozdulattal le is tilthatjuk őket, és ami a legfontosabb: így nem kell kiadnunk a címünket olyanoknak, illetve olyan esetekben, amikor nem szeretnénk (például weboldalakra regisztrálva vagy épp különböző űrlapokat kitöltve). Ezzel jelentősen megnehezíti az Apple az adathalászok dolgát, akik valós, használatban lévő mailcímeket keresnének a neten.

Komoly változást hozhat az Android-felhasználók életébe a Google, a hackerek pedig foghatják a fejüket Fotó: Pixabay / Pexels

A Google olyan változást készül bevezetni, ami után törhetik a fejüket a hackerek

A Forbes cikke arról számolt be: a Google most valami hasonlóra készül. Mindezt a Google Play Services legfrissebb verziójából hámozták ki a szakértők, akik számos hivatkozást találtak egy "Shielded Email", azaz védett email-funkcióra, melynek leírása gyanúsan hasonló, mint a konkurens cég Hide My Email-je. Ez komoly változást hozhat az Android-felhasználók életébe, a többség ugyanis a telefonján intézi a levelezéssel kapcsolatos dolgait is. A cikk beszámolója szerint ez a funkció a Chrome böngésző automatikus kitöltésébe épül majd be, és valószínűleg a jelszókezelőbe is. Aktív gmailes címek pedig milliárdos nagyságban vannak, Androidot pedig nagyjából 3,3 milliárd készülék futtat jelenleg.