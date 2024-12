„Idén karácsonyozhattam először a 6 éves kisfiammal” – Nimrod miatt nemzetközi körözést adott ki korábban a rendőrség

Nemzetközi körözést adtak ki a 6 éves Rózsa Nimrod Louis miatt korábban. Kiderült, hogy az édesapja vitte magával, ugyanis megromlott a viszonya a gyermek anyjával. Évek óta pereskedett a két szülő a gyermek elhelyezése miatt, ám végül a bíróság másodfokon a nőnek ítélte. Ezután a férfi fogta a kisfiút és elment vele, de végül pár nappal később mégis visszavitte az édesanyjának. Most Nimrodék végre először közösen ünnepelhették édesanyjával, Szabó Zsuzsannával a karácsonyt.

Nimrod most először ünnepelhetett az édesanyjával Fotó: olvasói

Ez volt az első igazi karácsonyunk együtt a fiammal

– kezdte lapunknak az édesanya.

Nagyon nehéz évek vannak mögöttünk. Utoljára 2019-ben ünnepelhettem vele, akkor azért, mert még együtt voltam az apjával. Utána ő elvitte a kisfiút 2020-ban Svájcba. Én könyörögtem neki, hogy legalább Szentestére hozza vissza, de nem tette. Aztán én Covidos lettem, nem tudtam kiutazni. Mindig 30-án tudtam leghamarabb ünnepelni Nimroddal…De idén végre most először együtt lehettünk!

Nemzetközi körözést adott ki korábban a rendőrség, de a gyermek hazakerült Fotó: olvasói

Ilyen volt az eltűntként keresett Nimrod és édesanyja első igazi, közös karácsonya

Ahogyan a legtöbb családban Nimrodéknak is vannak szokásaik.

– Persze, a mi családunknak is vannak szokásai. Karácsonyfát díszítettünk, játszottunk sokat. Nagyon jó volt a hangulat. A szüleimmel karácsonyoztunk együtt. Eljöttek a nővéremék és az ő nagy lánya is. Nimrod nagyon szereti őket. Nálunk mindig ugyan az az étel van, általában hal étel. A karácsonyfa körül szoktunk el lenni, vacsora után pedig ajándékbontás van. Nimrodnak jelenleg nincs kedvenc étele, mert nagyon rossz az étkezése a stressz miatt. Kevés dolgot eszik meg, de a mézeskalácsot imádja. Azt a két ünnep között is készítünk együtt – mondja.

– Sok sok ajándékot kapott, de nem azért, hogy kompenzáljuk azt, amik vele történtek, hanem azért, mert ennyien szeretik őt. Még pót nagyszülei is vannak, a szomszédok és még az én főnökasszonyom is, akik nagyon szeretik őt. Kicsit félünk, hogy magával fogja megint vinni az apa, úgy, hogy nem hozza vissza, de reménykedünk abban, hogy végre elfogadja a bírósági végzést – zárta szavait.