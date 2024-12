„Kétségbeesetten keresem a 6 éves kisfiamat” - nemzetközi körözést adtak ki Nimród megtalálására

Nemzetközi körözést adott ki a rendőrség egy eltűnt 6 éves kisfiú megtalálása érdekében. Rózsa Nimrod Louis édesanyja, Szabó Zsuzsanna szerint a kisfiát vélhetően az apja vitte magával azért, mert másodfokon a bíróság az édesanyánál helyezte el a gyermeket. A megdöbbentő részletekről a kisfiú anyja számolt be lapunknak.

Körözést adtak ki az eltűnt gyermek megtalálása érdekében Fotó: police.hu

- Több mint négy éve húzódik ez a gyermekelhelyezési per

– kezdte lapunknak az édesanya. - Mi korábban, amikor még az apukájával együtt voltunk, Svájcban éltünk, ott született Nimród. Aztán onnan kiutasították, ezért haza kellett jönnünk Magyarországra. Nagyon megromlott a viszonyunk, folyamatos verbális agressziónak voltunk kitéve, élhetetlen volt a helyzet, el kellett menekülnöm tőle. Ám akkor azt mondta, hogy én mehetek, de a gyereket nem viszem sehova…

Zsuzsa a kisfiát csak hétvégente láthatta, de most már beszélni sem tud vele Fotó: olvasói

Az akkor óvodapedagógusként dolgozó Zsuzsanna és korábbi párja pereskedni kezdtek a gyermekelhelyezés miatt, de ekkor még közös volt a felügyeleti jog. Azonban a nő állítása szerint az apuka ezt már akkor sem vette figyelembe.

- Amikor én eljöttem, egy kis idő után fogta a gyereket és kiment vele Svájcba. Ekkor adták ki először a kisfiam miatt a nemzetközi körözést

– folytatta.

- Itt még csak 27 hónapos volt, még szopott, úgy tépte le rólam. Ekkor én csak interneten, kamerán keresztül láthattam Nimródot.

Végül a férfi visszatért Magyarországra, megházasodott, így Zsuzsanna újra találkozhatott a kisfiával.

Az anyuka kéri, hogy ha felismeri valaki a gyermeket, hívja a rendőrséget! Fotó: olvasói

- 5 hónap után visszajött és "hétvégi anyuka" lettem, aki fizette a gyerektartást. Mivel közös volt a felügyeleti jog, ezért úgy döntöttek, hogy „végül is jó helyen van, mert az apjánál van, nem egy idegennél” és megszüntették a körözést. Azonban most végre a bíróságon megszületett másodfokon az ítélet, aminek értelmében én gyakorolhatom a szülői felügyeletet. Vasárnap éjfél volt a határidő, hogy átadja nekem Nimródot, de ezt nem tette meg. Korábban fenyegetőzött is, hogy ha nekem ítélik a kisfiút, ő elviszi külföldre…

Az édesanya vasárnap bejelentette gyermeke eltűnését a rendőrségen, akik kiadták a nemzetközi körözést.