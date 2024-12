Mozdulj együtt az olimpikonokkal - Jótékonysági futás a sportszázaddal

Nemes célért futnak együtt a hétvégén a katonák és a civilek. A jótékonysági futással a József Attila Gyermekotthoni Központ lakói számára szeretnének adományokat gyűjteni, hogy ezeknek a gyerekeknek is boldog és örömteli legyen a karácsonyuk, amihez most te is hozzájárulhatsz.