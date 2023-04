Igazi harcos: jótékonysági futáson vesz részt az izomsorvadásban szenvedő Dórika

Különleges rendezvénynek ad otthont a téglási Gokart pálya május 28-án: a TündérFutáson mind fogyatékkal élő résztvevők, mind egészséges embertársaik együtt rajtolhatnak május utolsó vasárnapján. A TündérFutás és Gyermeknap elsősorban egy jótékonysági rendezvény, ami a sérült, fogyatékkal élő és elesett gyermekekért jött létre. Az idei rendezvényen befolyt, teljes összegből 100.000 forinttal a 11 éves Dórikát fogják támogatni. A fennmaradó összeget a debreceni szervezet működésére fordítják majd.

Dórika tavaly mankóval sétálta le az 500 méteres távot Fotó: Bors

A hajdúböszörményi Dórika egy, még be nem azonosított izomsorvadási típusban szenved, tavaly mindkét lábát egyszerre műtötték. Az anyukája egyedül neveli, mellette pedig 4 órában dolgozik. A kislány mindennap jógára vagy tornára jár. A kiscsalád albérletben, szépen és békében éldegél. Dórika tavaly, igaz mankóval, de részt vett a TündérFutáson, ahol mindenkit elvarázsolt, sok fogyatékkal élő gyermekkel egyetemben. Ezért is döntött úgy az alapítvány kuratóriuma, hogy idén a kislányt is szeretnék támogatni.

Nagyon meghatódtunk, amikor mondták, hogy támogatni szeretnék Dórikát. Nem is gondoltunk rá, hogy ilyesmi megtörténhet

– mondta el a Ripostnak Igaz Nagy Anita, Dórika anyukája.

A kislányt 6 éves korában diagnosztizálták a szörnyű betegséggel. Édesanyjának eleinte csak az tűnt fel, hogy Dórika folyton lábujjhegyen járt.

– Tavaly májusban mindkét lábát megműtötték, az Achilles-izmot hosszabbították meg. Szerencsére a műtét jól sikerült, hiszen augusztus végén, bár akkor még mankóval, a 7. TündérFutáson sikerült végig gyalogolnia az 500 méteres távot.

Akkoriban, hogy ezt a távot sétálva megtegye, egy hatalmas célkitűzés volt számára, amit sikeresen teljesített

– árulta el a kislány édesanyja.

Anita és lánya utolsóként értek a célba, viszont a szervezők ugyanolyan örömmel és lelkesedéssel fogadták őket, mint a dobogósokat.

– Nagyon aranyosak voltak! Természetesen idén is neveztünk már, és Dórika ezen a nyáron már mankó nélkül fogja megtenni ezt a távot – büszkélkedett Anita.

Dórikát egy Különleges Tündér díjjal is megjutalmazták Fotó: Bors

A TündérFutás résztvevői négy táv közül választhatnak. Közülük a legkedveltebb az 500 méter hosszú Tündérkör, amely bárki számára teljesíthető.

– Van egy 500 méteres, 3500 méteres, 7000 méteres és egy 10500 méteres táv. Azért ilyen változó a pályák hossza, hogy mindenki megtalálhassa a számára leginkább testhezálló távot – mondta Tóth Zsé Ferenc, a Tündérkör alapítvány elnöke a Ripostnak.

A nevezési díj 2000 forint. Ezért cserébe az induló egy befutó érmet, befutó csomagot és ingyenes családi programokat is kap. A versenyt egy eredetivel mindenben megegyező, 1848-as mozsárágyú indítja majd.

Minden versenyen választunk 20 olyan gyermeket, akik mozgássérültek, viszont ennek ellenére indulnak a Tündérkörön. Ezek a versenyzők Különleges Tündér díjat kapnak. Tavaly Dórikát is kitüntettük ezzel a díjjal

– mesélte Ferenc.

Az alapítvány elnöke azt is elárulta, hogy Dórika legnagyobb vágya egy kiskutya, ezért az alapítvány egy menhelyi mentett négylábúval is megajándékozza a kislányt.

Megkérdeztem, mire vágyik a legjobban, amire azt a választ kaptam, hogy egy kiskutyára. Természetesen az anyukájával előre egyeztettem az ötletről, nem csak úgy beállítunk egy kiskutyával

– nevetett Ferenc.