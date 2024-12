Felfedte titkát a jós: karácsonykor mindannyiunk élete megváltozik

Természetes vágyunk, hogy megismerjük a jövőt, és elkerüljük a ránk váró rossz dolgokat. Szakértők igyekeznek visszafejteni Nostradamus több száz évvel ezelőtt született jóslatait, miközben bolygóállásokra, vagy épp különféle jövendőmondókra hagyatkozva éljük az életünket. Egyre többen fordulnak igencsak extrém forrásokhoz: a TikTokon például több tartalomgyártó is azt állítja magáról. azért ismeri az eljövendőt, mert számára mindez már a múlt, ő ugyanis időutazó. Az persze más kérdés, mennyire hihetünk ezeknek az "önjelölt jövőlátóknak", kiváltképp, hogy jellemzően nem sok jót ígérnek, cserébe korábbi jóslataik eddig nem feltétlen bizonyultak helyesnek. Így aztán a részünkről nem is bánnánk, ha nem válik valóra, amit a (saját bevallása szerint) 2582-ből érkezett illető ígér – ugyanakkor nem is szeretnénk megfosztani olvasóinkat egy "lehetséges" jóslattól, még akkor sem, ha bizony nagyon gyenge lábakon áll.

Ismeri a jövőt - állítja valaki a TikTokon Fotó: Pixabay

De lássuk, mit ígér az időutazó a következő időszakra!

2024. december 8.: Egy megmagyarázhatatlan esemény hozza zavarba a világ lakosságát, mely az USA-ban történik majd. Hogy pontosan mi lesz ez, azt nem árulta el a jós, azt azonban igen, hogy a jelenség eredete ismeretlen, és néhány óráig tart majd.

2024. december 17.: Nyilvánosságra hozzák a titkot, amit eddig csak kevesen tudhattak: az Antarktisz jege alatt van egy rejtett ország, méghozzá nem is akármekkora: területében nagyobb, mint az Egyesült Államok. Ez egyértelművé teszi: a Föld jóval nagyobb, mint az eddig bárki is hitte.