Csonka András megszólalt nővéréről és sógoráról: "Edit dajkált, sétáltatott, játszott velem"

Tizennégy év köztük a korkülönbség, ami lassan eltűnni látszik. Editet az apja és a nagymamája nevelte fel, mert az anyja alkalmatlannak bizonyult a feladatra, el is váltak hamar. Az apa öt évig udvarolt Csonka András édesanyjának az esküvő előtt, Pici egy évre rá érkezett.

Csonka András testvére ha teheti, minden premierjén ott ül Picinek (Fotó: archív / hot! magazin)

„Boldog voltam, hogy van egy féltestvérem – kezdte András a hot! magazinnak. – Edit dajkált, sétáltatott, játszott velem. Anyu és közte csak kilenc év volt, remekül megértették egymást. Négyéves koromban Edit férjhez ment, és Szegedre költözött, mégsem szakadt meg soha a kapcsolatunk. A sógorom orvos, ma is praktizál. Én persze minden nyavalyámmal rögtön őt hívom!”

A kozmetikus Edit nyugdíjasként szintén dolgozik még. Ha lehet, Bandi minden premierjén ott vannak a férjével, és nagyon büszkék rá.

„Örülök, hogy Bandiból sikeres színész lett, kiskorától ez volt a vágya – mondta Edit. – Az első perctől imádom őt, és az évek múlásával csak erősödik a köztünk lévő kapocs. Ha valami fontos történik, elsőként a másikat hívjuk. Nekem az okoz boldogságot, ha látom, hogy a szakmájában a helyén van, ha a magánéletében kiegyensúlyozott. Szívből kívánom az édestestvéreknek: legyenek csak feleolyan jóban, mint mi vagyunk Bandival!”

A testvérek között a tizennégy év korkülönbség ellenére múlhatatlan a szeretet (Fotó: archív / hot! magazin)

Csonka András: A nővérével még sosem veszekedtek

A féltesók régen csak ünnepekkor és nyáron találkoztak, ám ha Editék Pesten jártak, Bandiéknál szálltak meg. Amikor András színész lett, Szegeden vagy a környékén játszva a nő­vé­ré­ék­nél aludt. Ez ma sincs másként. Edit ikerfiainak születésekor Bandi hetekre Editékhez költözött: imádta, hogy nagybácsi lett. A fiúk húsz éve Londonban élnek, egyiküknek gyereke is van, ám nekik is megmaradt a szoros érzelmi kötelékük Bandival.

„Van egy családi vityillónk Siófokon, ott nyaranta mind összejövünk – folytatta Csonka András családjáról. – Apu rég eltávozott, és amióta anyut is elvesztettem, Edit igyekszik még jobban körbevenni a szeretetével. Ő a lelkemhez legközelebb álló személy, feltétel nélkül imádom, amit az is bizonyít, hogy hat évtized alatt egyszer sem vesztünk össze; szerintem a következő hatban sem fogunk!”