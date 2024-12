Hamarosan összeomlik a világ: Baba Vanga kimondta a szörnyű látomását, már nincs sok hátra

Baba Vanga a világ egyik leghíresebb látnoka. A legtöbb jövendőmondóval kapcsolatban az emberek többsége meglehetősen szkeptikus, a balkáni látnok azonban kivívta magának a tiszteletet. Nagyon sok esetben tűpontosan meghatározta, hogy mi fog történni korunkban, éppen ezért az emberek nagy bizalommal fordulnak a prédikációihoz. Noha a bolgár asszony már meghalt, több jóslatot is hátahagyott, abban pedig minden szakértő egyetért, hogy a 2025-ös év különösen nehéz lesz.

Baba Vanga sok szörnyűséget látott a jövendőben

A Bors több cikkében is foglalkozott már azzal, hogy mit jövendölnek a látnokok 2025-re. Az élő Nostradamus szerint nem sok jóra számíthatunk, de Baba Vanga sem örvendeztetett meg minket jó hírekkel - írja a DailyStar. Ismeretes, hogy állítása szerint a következő évben találkozni fogunk az idegenekkel, kialakul a gondolatolvasás, újabb természeti katasztrófák jönnek. Jó hír azonban, hogy Lewis Hamilton új rekordot fog állítani.

Mikor jönnek az idegenek?

Baba Vanga megjósolta: 2025-ben már találkozni fogunk az idegenekkel. De vajon mennyire igaz? Mekkora az esély arra, hogy találkozunk földön kívüli lényekkel? Nos, ha szemrevételezzük, hogy mi zajlik a világunkban, észrevehetjük, hogy nagyon közel van a pillanat, hogy az idegenek a nyilvánosság elé lépjenek. A New Jersey fölött már hetek óta lebegő drónok is ezt az elképzelést erősítik, valamint azok a tények is, miszerint napról napra egyre több az észlelés. Baba Vanga szerint egy nagy sporteseményen fogunk először találkozni az idegenekkel. Európai fejjel arra gondolhatunk, hogy valamilyen nagyobb futball-mérkőzésen jelennek meg az idegenek. Reméljük, hogy nem éppen akkor, amikor Szoboszlai Dominik és a magyar válogatott épp kulcsfontosságú meccset játszanak!