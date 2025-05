Hajdú Péter Horváth Grétáról: "Nem jutott elég ideje arra, hogy mindarra felkészüljön, ami rázúdult"

A „bojlerfejű” volt a legenyhébb jelző, amivel éveken át illették Horváth Grétát azok az arctalan megmondóemberek, akik abban találták meg kérészéletű örömüket, hogy bántották őt az általuk vélt hibái miatt. Az annak idején az Ázsia Expressz második szériájában feltűnt anyukát sokáig mélyen érintették a megjegyzések, majd megrázta magát, életmódot váltott, végül pedig lefogyva, teljesen megújult külsővel visszatért és heteken át küzdött a Farm VIP-ben, ahol éppen csak lecsúszott a végső győzelemről. Horváth Gréta mégis a műsor bajnoka lett, hiszen az új külsője mellett megmutatta valódi személyiségét is, amivel sikerült áttörnie a jeget. Gréta most Hajdú Péternél öntötte ki a lelkét, a műsorvezető pedig a Borsnak fejtette ki gondolatait a netes támadásokról és zaklatásokról, hiszen neki is bőven van tapasztalata a témában.

Hajdú Péter"> Hajdú Péter szerint az újgenerációs celebeknek jóval nehezebb dolguk van (Fotó: YouTube)

Hajdú Péter: „A beteges imádat és beteges gyűlölet az a két véglet, amivel már muszáj kezdeni valamit”

„Újkori, de mégis régi bölcsesség, hogy a saját nyugalmunk és lelki békénk megőrzése érdekében kerülni kell a kommentek olvasását.

Ahogyan azt is, hogy a honi kommentszekció jelentős részét olyan emberek alkotják, akik csupán a saját regisztrációikat vetítik ki ránk, ismert emberekre.

Én egyébként ebből a szempontból eggyel védettebb pozícióban vagyok, mint mondjuk Horváth Gréta volt, hiszen van egy kollégám, aki a durva, ízléstelen hozzászólásokat törli, egy határon túl pedig tiltja az illetőt” – kezdte a Borsnak Hajdú Péter, aki került már valóban kínos, sőt kifejezetten veszélyes helyzetbe is egy-egy rajongója, vagy éppen gyűlölője miatt. „A beteges imádat és beteges gyűlölet az a két véglet, amivel már muszáj kezdeni valamit. Volt, hogy egy hölgy kétszáznál is több szerelmeslevelet küldött nekem, melyekre nem reagáltam. Ezután az érzései gyűlöletbe csaptak át és odáig merészkedett, hogy a lányom elrablásával fenyegetett. Ebből rendőrségi ügy lett és a nőt el is ítélték. Azóta egyébként nyugalom volt körülöttem, leszámítva a legutóbbi esetet, amikor a bisztrómban megjelelt egy hölgy, aki ugye azt állította, hogy szerelem szövődött köztünk a neten és ennek okán hozzám akart költözni” – idézte fel a két legextrémebb történetet saját életéből a Frizbi TV műsorvezetője.