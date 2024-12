Kijózanító jóslást adott 2025-re a balkáni Nostradamus

Baba Vanga baljóslatú események sorozatát jövendölte 2025-re – ezek mindegyike valamiféle halállal vagy pusztítással végződik. A több mint negyedszázaddal ezelőtt elhunyt balkáni Nostradamus annak ellenére, hogy gyermekkorában elveszítette látását, előre látott számos globális eseményt, és olyan előrejelzéseket fogalmazott meg, mint például a szeptember 11-i terrortámadások.

Baba Vanga baljóslatú események sorozatát jövendölte 2025-re Fotó: Twitter (X)

A minap számoltunk be arról, hogy háborút és a Nyugat pusztulását jövendölte az előttünk álló évre. Azonban nem ez az egyetlen kijózanító jóslata!

Baba Vanga figyelmeztetett arra is, hogy az emberiség 2025-ben kapcsolatba lép a földönkívüli élettel, ami globális válsághoz vagy apokalipszishez vezethet. Azt nem tisztázta, hogy milyen formában jön létre a kapcsolat. A bolgár tisztánlátó azt is jósolta, hogy az emberiség kifejleszti a telepátiát a következő évben, amely lehetővé teszi a közvetlen elmék közötti kommunikációt. Úgy vélte, hogy ez a fejlődés forradalmasítja az emberi kapcsolatokat. Ezek mellett azt is mondta, hogy 2025 a tudományos és orvosi áttörések éve lesz. Ugyanakkor figyelmeztetett a fejlesztésekkel kapcsolatos lehetséges veszélyekre is, például a technológiával való visszaélésre pusztító célokra.

