Az utóbbi időben jelentősen megemelkedett az UFO-észlelések száma szerte a világban. Korábban futóbolondnak bélyegeztek mindenkit, aki azt állította, hogy találkozott már idegennek, napjainkra azonban már (akár be merik vallani, akár nem) alig van olyan ember, aki életében legalább egyszer ne látott volna különös tárgyat az égen. Pár napja fényes nappal jelent meg egy űrhajó, amit rengetegen láttak az utcán. Nemrég dekódolták az idegenek üzenetét, és a NASA-nak emiatt vészforgatókönyvet kellene előállítania. Arra is fény derült, hogy állapotos nőket raboltak el, hogy vizsgálják a terhesség folyamatát. A magyar emberek azonban eddig nyugodtak voltak, mert azt gondoltuk, hogy ilyesmik csak az amerikai kontinensen történhetnek. Most azonban rémisztő felvétel szivárgott ki a Pentagontól, amely szerint különösen sok erőt kell Kelet-Európa felé mozgatniuk, ugyanis errefelé koncentrálódnak mostanában az idegenek.

Magyarországot is érintheti az UFO-probléma

Luis Elizondo, az amerikai hadsereg kémelhárító szakértője egy philadelphiai zártkörű rendezvényen sokkoló felvételeket vetített ki. Ő maga a Pentagon volt tisztviselőjeként jelent meg a rendezvényen, és bizony számos olyan információ birtokában van, amelyeket eddig nem hoztak nyilvánosságra a hivatalos szervek. De nem csak üres szavakkal dobálózott az egykor rangos munkának örvendő férfi. Egy elképesztően részletes, jó felbontású fotót mutatott egy űrhajóról, ami akkora volt, hogy már-már egy kis lebegő városnak tűnik. Ezen a ponton pedig elkezdhetnek aggódni a magyarok.

Romániában fotózták a hatalmas ufót

Kelet-Európában vannak az idegenek?

Elizondo lokalizálta a fotót, és elárulta, hogy Romániában kapták lencsevégre a hatalmas űrhajót. Azt is elárulta, hogy Kelet-Európában jelentősen több idegen tevékenységet észlelnek, éppen ezért nincs kizárva, hogy titkos műveleteket fognak ebben a térségben végrehajtani a kapcsolódó szervek. A Romániában lencsevégre kapott UFO sokakat megdöbbentett, és többebek szerint ez új alapokra helyezi a kutatásokat - írja a The Sun.