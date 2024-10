A NASA-nak elő kell rántania a vészforgatókönyvet: dekódolták az ufók üzenetét

Meglehetősen kevés olyan ember él m a Földön, aki ne gondolkodott volna el legalább néhány percig, hogy idegenek igenis léteznek, sőt látogatják a bolygónkat. Korábban úgy tűnt, hogy csak science fiction, és az emberek bolondnak bélyegezték meg azokat, akik hittek az űrlényekbe. Ma azonban már általánossá vált a kétely, hogy valakik vannak itt, és figyelnek bennünket. Rendszeres, hogy cikázó, fényes űrhajókat látnak siklani az égen, sőt már a gócpontokat is azonosították. Nemrég pedig egy család számolt be arról, hogy 5 UFÓ jelent meg a ház fölött.

Egyre több UFO-észlelést regisztrálnak

Napról napra emelkedik az észlelt UFO-k száma. Még Donald Trump is azt mondta, hogy ez a kérdés már olyan égető, amellyel államszinten érdemes foglalkozni. Veteránok tálalnak ki sorra arról, hogy milyen különös tapasztalataik voltak, most pedig aggasztó hírek érkeztek. Danny Sheehan nevét már ismerhetik az UFO-hívők, ugyanis számos X-akták tárt az amerikai kongresszus elé. Nemrégiben arról írtunk, hogy állítása szerint sok-sok nőt termékenyítettek meg az idegenek, mert hibrideket akarnak létrehozni. A tengerben eltűnő űrhajóról is egyedül neki voltak információi.

Most azonban újabb sokkoló tényekkel állt elő. Állítása szerint ugyanis az idegenek nem szeretnének bántani minket, sőt a bolygón gyakorolt hatalmunkat sem szeretnék megingatni. Nekik ugyanis az az érdekük (a nők petesejtjei miatt), hogy az emberek békében sokasodjanak a földön. Most azonban a 3. világháború küszöbén állunk, és egyre nagyobb a félelem, hogy atomháború veszi kezdedét. Danny Sheenan szerint azonban ezt már megakadályoznák az idegenek, ugyanis az jelentősen befolyásolná a szándékaikat, ha nukleáris fegyverekkel szennyeznénk egymást - írja a Daily Star.