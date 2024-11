Ijesztő felvétel: Idegen űrhajókat kaphattak lencsevégre az égen

Áll a bál Amerikában. Miközben a Pentagonra sorra vetül a hírhamisítás vádja az AARO jelentések miatt, addig egyre kevésbé tudják már meggyőzni az ufó-hívőket arról, hogy nincsenek és nem is voltak soha idegen fenyegetések a levegőben. Napjainkban ugyanis egyre gyakrabban kapnak lencsevégre megmagyarázhatatlan fényeket, és repülő objektumokat. A legújabb felvétel Colorado Springsben készült, ahol egy azonosítatlan repülő objektum látható az égen, ahogy furcsa mozgással halad a levegőben.

Egy idegen űrhajót kaphatott lencsevégre egy járókelő /Fotó: Marko Aliaksandr

A DailyStar számolt be róla, hogy egy 49 másodperces felvételt készített egy járókelő november 23-án Colorado Springsben. A felvétel azért is igazán ijesztő, mert egy helyi katonai bázistól nem messze készült. A videóban egy hatalmas világító, négyzet alakú jármű látható, amint a levegőben jeleket ad le több tízméteres magasságban. A felvételt készítő férfi szerint egy másik gépnek jelezhetett, ugyanis ahogy körbefordult a kamerával, a távolban egy másik hasonló fénygömb is feltűnt, ami válaszolt az izzásra.

Ha kíváncsiak vagytok a videóra, azt itt tudjátok megtekinteni: