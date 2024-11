A felhasználó, aki megosztotta a felvételt a Reddit platformján, első látásra azt hitte, hogy valaki ejtőernyővel ereszkedik le a repülőtér kifutópályájára. Gyorsan ráközelített telefonjával a rejtélyes jelenségre, amiken nem lehet látni semmilyen ejtőernyős felszerelést, így a többi felhasználóhoz fordult azzal kapcsolatban, hogy mi lehet a felvételen.

A videó pár másodperc hosszúságú volt, így a legtöbben tanácstalanok voltak és csak tippelni tudtak, hogy UFO, drón vagy esetleg lufik láthatóak-e a felvételen. (Képünk illusztráció) Fotó: Marko Aliaksandr

Többen is alátámasztották, hogy bármi is legyen az, a repülőtér légterébe nem szabadna csak úgy berepülnie, hiszen balesetveszélyes és illegális is. A legtöbb kommentelő az úgynevezett medúza UFO-ra gyanakszik az objektum alakjából ítélve.

Van annyira alacsonyan, hogyha lufik vagy valami más lenne, akkor kergetnék az emberek, hogy elkapják. Őszintén azt gondolom, hogy ez valós, és dolgokat próbál felderíteni.

Ennek az állításnak ellenére egyesek még mindig lufikra gyanakodtak.

Lebeg önmagától? Igen. Irreguláris alakja van? Igen. Olyan mintha a széllel szállna? Igen. Csinál valamilyen őrült hirtelen mozdulatot? Nem. Akkor ez egy lufi.

Később egy pilóta a légforgalmi irányító csatornán keresztül azonosította a rejtélyes UFO-t, mint héliumos lufikat. A rejtély lezárásával sokan csalódottak voltak a hozzászólásokban és úgy érezték elvesztegették idejüket.