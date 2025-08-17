A magyar rendező igazi majmokat akart, válaszul kirúgták – 5+1 érdekesség A majmok bolygója-filmekről

Lassan már 60 éve, hogy Hollywood a zombiapokalipszis helyett, Pierre Boulle műve nyomán arról kezdett el fantáziálni, milyen lenne, ha nem az élőhalottak, hanem az emberszabásúak hajtanák igába az emberiséget. Az 1968-as első A majmok bolygója-adaptációt követően már lassan egy tucat filmmel bővült a franchise, melyet többször újragondoltak az elmúlt évtizedekben. A filmsorozat friss felvonásai pedig nemrég felkerültek az HBO Max kínálatába, a nézőknek pedig több se kellett, rögtön rávetették magukat a disztopikus jövővel kecsegtető sci-fikre, amelyekről (a korábbi epizódokkal kiegészítve) cikkünkben összeszedtünk néhány kulisszatitkot és érdekességet.

Az 1968-ban elstartoló A majmok bolygója-franchise átvette az uralmat az HBO MAXon (Fotó: ZUMA Press)

Ezeket biztos nem tudtad az HBO Maxot letaroló majmos franchise-ról:

1. Majmok egymás között

A széria legelső, 1968-as felvonásának forgatási szünetei olyan eseményeket eredményeztek, amitől bármelyik antropológus vagy természettudós izgalomba jönne. Az állatjelmezt viselő színészek ugyanis valamilyen okból kifolyólag csakis azokkal a kollégáikkal töltötték a jelentek közötti szabadidejüket, akik ugyanolyan kosztümöt hordtak. Tehát bármilyen különösebb ok nélkül a „csimpánzok a csimpánzokkal”, a „gorillák a gorillákkal”, míg az „orangutánok az orangutánokkal” barátkoztak.

2. A Timek nem akarnak többet majomkodni

A franchise-t először 2001-ben rebootolták, méghozzá korunk egyik legnevesebb direktora, a Netflix sikerszériáján, a Wednesday-en aprólékosan ügyködő Tim Burton által, az egyik főszerepben pedig egy másik Tim, Tim Roth volt látható. Az azonos keresztnév mellett még az is összeköti a két úriembert, hogy egyikük sem rajongott a kész műért. Roth a forgatás alatt „gazdagabb” lett több idegcsípődéssel és porckorong sérvvel is, de Burton sem lett túl büszke „gyermekére”. Olyannyira nem, hogy egy interjújában azt mondta, előbb ugrana ki az ablakon, mintsem újabb Majmok bolygója-mozit csináljon.

A Tim Burton-filmek közül nem a 2001-es A majmok bolygója számít a rendező kedvencének (Fotó: 20th Century Fox)

3. Nem lett se magyar rendező, se igazi majmok

Tíz évvel a közönség által is megvetett remake után ismét előkerült a fiókból egy új A majmok bolygója-film ötlete. A mozi rendezői székéért ráadásul az egyik legesélyesebb jelölt nem más volt, mint a Kontroll, a Ragadozók és A Viszkis direktora, Antal Nimród. A magyar származású amerikai szakember már az utolsó egyeztetések fázisában járt a stúdiófejesekkel, amikor az egyik megbeszélésen azzal a vad ötlettel állt elő, hogy az eredetileg számítógépes animációval készülő majmos jeleneteket igazi állatokkal kellene rögzíteni. Végül ezzel a kijelentésével Antal teljesen elvágta az esélyeit, és kikerült a projektből.