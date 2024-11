Forradalmi változásokat hoz a digitális állampolgárság

Ez a belépési mód ráadásul nemcsak nagyságrendekkel egyszerűbb és kényelmesebb, hiszen nem kell egy sokadik jelszót észben tartani, de biztonságosabb is a korábbiaknál, az alkalmazást ugyanis ujjlenyomatukkal vagy arcfelismeréssel is védhetik az állampolgárok, így ahhoz csak ők férnek hozzá.

A DÁP-os belépés ezeken az állami felületeken a meglévők mellett, új azonosítási módként jelenik majd meg. A közeljövőben ezt a szolgáltatást az állami szerveken túl a piaci szolgáltatók is integrálhatják majd a felületeikre, azaz a Digitális Állampolgár alkalmazás segítségével, QR-kód beolvasásával is be lehet majd lépni például pénzügyi vagy közműszolgáltatók felületeire.

A fentieken túl szeptembertől az állampolgárok a Digitális Állampolgár alkalmazásban digitálisan is elérhetik személyes és gépjárműadataikat, időpontot foglalhatnak a kormányablakokba a legfontosabb ügytípusokra, fizikai okmány nélkül is igazolhatják magukat rendőri ellenőrzéskor, néhány gombnyomással erkölcsi bizonyítványt igényelhetnek.

Tervezett mérföldkövek

2024 szeptemberében megjelent a Digitális Állampolgár mobilalkalmazás, ez biztosítja az állam központi elérését

2024 végén érkezik az alkalmazásba a digitális aláírás: nem lesz szükség arra, hogy kinyomtassuk és kézzel aláírjuk a szerződéseinket és más hivatalos dokumentumainkat, helyette digitális aláírásunkkal hitelesíthetjük ezeket. A DÁP digitális aláírásával hitelesített dokumentumok ugyanolyan bizonyító erejű, közhiteles magánokiratnak számítanak, mint a papír alapon elkészültek.

2025 elején érkezik a „szelfis azonosítás” az alkalmazásba: még egyszerűbben, a személyi igazolvány vagy az útlevél befotózásával és egy szelfivel is regisztrálhatnak az állampolgárok az alkalmazásba.

2025 februárjától lehetővé válik a személyes adatok hiteles továbbítása az alkalmazásból, amellyel akár az okmányadatainkat – TAJ-kártyánk, adókártyánk, jogosítványunk adatait – is letölthetjük és hitelesítve oszthatjuk meg, kiváltva ezzel a fizikai okmányok használatát.[S1]

2025 júniusában megtörténik a piaci szolgáltatók csatlakozása, ezt követően a bankok, közmű- és telekommunikációs szolgáltatók felületeire is be lehet majd jelentkezni a Digitális Állampolgár mobilalkalmazással, és az elektronikus aláírással a piaci szolgáltatók dokumentumait is alá lehet majd írni.

2025 júliusában élesedik az az állampolgári felület, amely magában foglalja a megújult ePapír szolgáltatást is – ez már életesemény alapon csoportosítja majd az ügyintézési lehetőségeket.

Szintén 2025 júliusában megjelenik az első életesemény az alkalmazásban: magánszemélyek a használtgépjármű-eladáshoz vagy -vásárláshoz kapcsolódó ügyeiket is el tudják majd intézni.

2025 negyedik negyedévében: a Digitális Állampolgár mobilalkalmazás teljes értékű digitális adattárcává válik, amelyben minden okmány – a fizikaival egyenértékű – digitális változata elérhető lesz. Ezenkívül lehetővé válik a jogosultság igazolása a piaci szolgáltatóknál: a szolgáltatók a mobilalkalmazással az életkort és a kedvezményre való jogosultságot is ellenőrizhetik.

A digitális állampolgárság gyakorlati előnyei

Mobiltelefonnal is igazolhatjuk magunkat a rendőrnél, nem kell magunknál tartani a személyi igazolványunkat

A digitális erkölcsi bizonyítvány a mobilapplikáció segítségével minden eddiginél egyszerűbben, formanyomtatványok kitöltése nélkül, néhány gombnyomással igényelhető

Az alkalmazásban egy helyen megtalálhatók az állampolgár személyes adatai, valamint a gépjárműve adatai – ezek letölthetőek, illetve továbbíthatóak

A Digitális Állampolgár mobilapplikációban egyszerűen, megújult, korszerű, felhasználóbarát felületen foglalhatunk kormányablak-időpontot a legnépszerűbb ügytípusokra

Az állampolgár 2024 végétől digitális aláírásra is használhatja majd az alkalmazást, így nem lesz szükség arra, hogy kinyomtassa, és kézzel írja alá a dokumentumait. A minősített DÁP eAláírással létrehozott dokumentum teljes bizonyító erejű, közhiteles magánokiratnak minősül majd, melyet az Európai Unió minden tagállama elfogad.

Félelmek: az állam hozzáfér minden adatunkhoz?

Az állam csak azokhoz az adatokhoz férhet hozzá még egy felhatalmazás alapján is, amelyeket egyébként eddig is tárolt és amelyekhez eddig is hozzáfért - ezért tehát többlettudás az állam oldalán nem keletkezik. Az állampolgár oldalán viszont keletkezik, azokat viszont értelemszerűen ő tárolja el a saját dokumentumtárában, amihez ebben a formában az államnak hozzáférése nincsen