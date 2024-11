Kitálalt a szakértő: az USA kormánya rendelkezik fegyverekkel a földönkívüliek ellen

Újabb döbbenetes kijelentésekkel jelentkezett Danny Sheehan ufószakértő, aki civilben ügyvédként küzd azért, hogy rávegye az amerikai kormányt, hogy minden információt megosszon az emberekkel az idegenekről. A szakértő 30 éve foglalkozik a témával, ez idő alatt gyakorlatilag mindent összegyűjtött, ami elérhető. Nemrég pedig nyilvánosságra hozta, hogy (véleménye szerint) az idegenek több bázissal is rendelkezhetnek a Földön, és rendszeresen rabolnak el embereket azért, hogy hibrid űrlényeket tenyészthessenek. Most azonban végre valami pozitív beszámolót is hallhattunk tőle, ugyanis elárulta: Amerika rendelkezik a megfelelő technológiával ahhoz, hogy megakadályozzon egy esetleges inváziót.

Az ufószakértő szerint meg van hozzá a szükséges technika, hogy visszaverjünk egy idegen támadást Fotó: Marko Aliaksandr

A DailyStar számolt be róla, hogy az ufószakértő szerint az emberiség egy részének már hozzáférése van olyan eszközökhöz, amelyekkel eredményes háborút lehetne vívni az idegenekkel. Ez a technológia képes lekapcsolni és elpusztítani az idegen űrhajókat. Hogyan jutott hozzá az emberiség? Egyszerű: Sheehan szerint a lezuhant űrlények technológiáját használta fel hozzá Amerika.

Ez egy rendkívül kifinomult technológiai, amelyet a távoltartásukra fejlesztettek ki. Ezt úgy szerezték meg, hogy volt egy sor olyan jármű, amelyet leszedtek, ép járművek és ilyenek, illetve voltak, amelyeket már ez a technológia kényszerített le. Tehát azt mondom, hogy ez nem csak arról szólt, hogy véletlenül lezuhantak, vagy beléjük csapott a villám vagy ilyenek

– kezdte beszámolóját a szakértő, akitől ezután megkérdezték, hogy szerinte ezt nem tekintik-e az idegenek háborús lépésnek.

– De, biztos vagyok benne, ez is a legnagyobb aggodalmam ezzel kapcsolatban. Ezt potenciális háborús cselekménynek tekinthetik, mert a mi katonáink féltek tőle, hogy nehogy idejöjjenek és hatástalanítsák a nukleáris rakétáinkat. Tehát támadást hajtottak végre az űrhajók ellen. Még nem tudom pontosan a dátumot, hogy mikor fejlesztették ki ezt a technológiát – zárta sorait Sheehan, aki bár most nem hozott magával kézzelfogható bizonyítékot, azt mondta: az értesülései beton biztosak.