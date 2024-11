Pénteken még edzett, vasárnap már az intenzív osztályon találta magát a magyar bajnok

Erika a sztrókja után újra edzeni kezdett és edzői karrierjét is elindította Fotó: Kovács Erika

A sportorvosi vizsgálaton eltiltottak a versenyzéstől. Sztrók után csak 5 db mozgásforma az, ami javasolt. Én fokozatosan terhelve magam, visszatértem a súlyzós edzésekhez vállalva a felelősséget önmagamért. Kevesebbet és kisebb súlyokkal edzek, nekem az edzés jelenti a kikapcsolódást.

- A jövőben személyi edzőként sok embernek szeretnék segíteni, hogy vendégeim minél tovább megőrizzék az egészségüket. Egy óbudai edzőteremben várok sok szeretettel minden mozogni vágyót – mondta a fitneszbajnok, akinek további pozitív változások is bekövetkeztek az életébe. Otthagyta régi munkahelyét is, hogy csak a sporttal foglalkozhasson. Erika amolyan öngyógyító terápiaként posztol az életéről, az egyik ilyen bejegyzésében írta: „Próbálok felállni!” - azaz lelkileg és fizikailag is visszatérni.

Nehéz elfogadni, hogy nem bír már annyit a szerveztem, mint a sztrók előtt, illetve vélhetően a versenyzésről is le kell mondanom, de az elengedést is a gyógyulásom részeként fogom fel, ez is egy feladat, amitől erősebb leszek

– zárta szavait Kovács Erika.