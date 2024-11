Hatalmasat hibáztak az orvosok: egy kallódó e-mail miatt senki sem tudott az édesanya rákjáról

Sok helyütt leírták már, milyen fontos a rákkezelés során a korai diagnózis: épp ezért egészen döbbenetes, ami egy édesanyával történt. Az asszony kitapintott valamit a mellében, elment vizsgálatra, majd megnyugodott, amikor az orvosok nem jeleztek neki vissza, hogy valami baj van. Közel egy évvel később, egy újabb vizsgálat azonban kimutatta: hármas stádiumú rákban szenved. Ekkor derült ki az is: a dokik hatalmasat hibáztak, ugyanis egyszerűen nem vettek észre egy e-mailt, ezért nem vizsgálták meg a nő leleteit. Az angliai Molesley-ben élő Wioletta Smith 2022 végén csináltatott mammográfiát. A radiológus a leleteit meg is jelölte, mint "további vizsgálatokat igénylő", és el is küldte az illetékeseknek e-mailben – akik azonban ezt valahogy nem vették észre.

– Mindig megjelentem minden vizsgálaton, így amikor nem hallottam a mammográfia eredményéről a kórházból, azt hittem, minden rendben van – magyarázta a 41 éves nő a The Sunnak, hozzátéve: amikor 10 hónappal később elment a háziorvosához, aki azonnali vizsgálatokat rendelt el, mely végül a rákdiagnózisához vezetett, valósággal sokkolta.