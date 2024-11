Azzal zavarták haza az orvosok a tinilányt: csak a suli miatt idegeskedik – mire kiderült az igazság, már nem tehettek érte semmit

Nincs is annál szívszorítóbb, mint amikor egy fiatalt szakít el tőlünk egy gyilkos kór. A gyász feldolgozását pedig csak tovább nehezíti, ha a szülők, barátok, családtagok pontosan tudják, hogy megakadályozható lett volna a tragédia. Sajnos azonban van, hogy az orvosok is tévednek – alkalmanként ráadásul hatalmasat. Így volt ez annak a mindössze 19 éves lányak az esetében is, akit többször küldtek haza a kórházból, mondván: nincs semmi baj, csak az iskola miatt idegeskedik, annak a tüneteit tapasztalja magán. Azonban nem így volt...

Isabel McEgan 2020 májusában hunyt el. Az angol lányt édesanyja, Amanda 2018 és 2019 folyamán is többször elvitte orvoshoz, de minduntalan elhajtották őket. Az asszony most úgy döntött, nyilvánosságra hozza lánya elvesztésének történetét. Mint arról a BBC-nek beszámolt, Isabel gyakran szenvedett éjszakai hidegrázástól, gyengeségtől, heves szívdobogástól. Sokat hányt is. A háziorvosa minden esetben azzal nyugtatta a tinit és édesanyját is: biztosan csak az iskola miatt stresszel. Aztán 2019-ben egy vizsgálat rákos daganatot mutatott ki a lány állában, nem sokkal később pedig az is bebizonyosodott: a rák, amire észrevették, már szétterjedt a fiatal egész testében.