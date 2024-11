Eljöttek az idegenek? Aggasztó jelentés szivárgott ki, a tévén át üzenhetnek az UFO-k

Az élénk fantázia szüli a történeteket, vagy tényleg elszaporodtak a különös lények Észak-Írországban? Egyre több paranormális jelenségről számolnak be az emberek...

Eljöttek az idegenek? (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels/Stijn Dijkstra

Észak-Írország és a földöntúli esetek

Észak-Írországban 87 állítólagos földöntúli észlelés történt, egészen 2019-ig visszamenőleg. Idén eddig 12 bejelentés érkezett a rendőrségre, ami már meghaladja a tavalyi 11 esetet. Közelebbről megvizsgálva az adatokat 64 állítólagos szellemészlelés történt, beleértve a paranormális jelenségeket, valamint természetfeletti entitások, démonok, kopogószellemek megjelenését. További 18 bejelentés földönkívüliek és ufók állítólagos észleléséről szólt, a többi pedig szörnyek megjelenésére figyelmeztetett.

Az állítólagos észlelések leggyakoribb helyszínei házak (45) és kórházak (10) voltak. Egy kutatásból az is kiderült, hogy Belfastban jelentették a legtöbb paranormális jelenséget (17), a második helyen Derry (9), a harmadikon pedig Newry (5) áll. A kezelők által naplózott hívások és rendőrségi feljegyzések alapján a magánszemélyek többször azt állították, hogy szellemet hallanak és látnak a házukban. Az elmúlt évek feljegyzései szerint a polgárok többször attól rémültek meg, hogy szörnyek és zombik követik őket, vagy idegenek lépnek kapcsolatba velük a televízión keresztül. Olyan is akadt, aki arról számolt be, hogy az ingatlanát kísértetek szállták meg, ami miatt papnak kellett megáldani a házat.