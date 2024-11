Andrei Mangra botrány: bizarr a helyszín, rengeteg a megválaszolatlan kérdés

Ahogyan arról korábban a Bors is beszámolt, november 15-én a rendőrök elleptek egy V. kerületi társasházat, ugyanis több férfi összeverekedett. Kiderült, hogy drog és kés is előkerült a titokzatos partin, amin a Dancing with the Stars táncosa, Andrei Mangra is részt vett. Végül a rendőrség egy emberrel szemben zsarolás és súlyos testi sértés, két emberrel szemben kábítószer birtoklása miatt indított eljárást.

Hogyan került Andrei Mangra a lakásba? Fotó: Máté Krisztián

Az eset után a Bors munkatársai a helyszínen jártak, ahol mindent vér és üvegszilánkok borítottak. Ezek árulkodtak a korábban történt brutális verekedésről. Úgy tudjuk, hogy Andrei Mangra egy lakásban bulizott néhány haverjával, ám két férfi között nézetelérés volt, összevesztek és dulakodni kezdtek. Az egyikük ekkor kapta elő a kést. A helyszínen a bejárai ajtó üvege és a folyosón lévő ablak is be van törve. Elképzelhető, hogy a bunyó hevében valamelyikük befejelte az ablakot. A lakás azóta is nyitva áll. Itt a rendőrök órákig dolgoztak, rögzítették az ujjlenyomatokat.

Sokáig azt terjesztették, hogy ezt a lakást Andrei magának vette ki albérletként, itt szállt meg. Azonban a helyiek szerint ez nem így van. A tulajdoni lap szerint a lakás egy külföldi tulajdonában van, korábban pedig egy esküvői ruhaszalont üzemeltettek itt. Éppen ezért nagyon bizarr és furcsa a helyszín és továbbra sem tisztázott, hogy a bulizók hogyan tudtak bejutni.

- Ami biztos, hogy ebben a társasházban üresek a lakások. Elvétve van egy-kettő, amit pár napokra külföldieknek kiadnak, rajtuk kívül már régóta nem lakik itt senki

– mondta lapunknak egy nő, akinek a társasház aljában van üzlete.

- Én úgy tudom, hogy nem lakott itt a táncos, sosem láttuk őt, nem tudjuk, hogyan tudtak bemenni, hogyan került ide. Érdemes lenne ezt is tisztázni

– vélekedett.