Az embert azóta foglalkoztatja a kérdés, hogy mi van a halálon túl, mióta gondolkodó lény lett. Mióta felül kerekedtünk az állatias ösztönökön és gazdagabb értelemmel megáldott, gondolkodó lények lettünk, merengünk olyan kérdéseken, hogy honnan jöttünk és hová tartunk. Éppen ezért az ember mindig is kapcsolatban állt a spiritualizmussal, és a vallásosság is már akkor kialakult, amikor még barlangokban éltünk. Mindennemű vallás egyik központi kérdése pedig az, hogy mi történik az emberrel a halál után. Scott Drummond megjárta a túlvilágot, és most kész elmondani, mit látott odaát.

20 percig volt halott Scott

Ahogyan egy korábbi cikkünkben megírtuk, Scott Drummond 28 éves volt, amikor egy kisebb síbalesetet szenvedett. Kicsvarodott a hüvelykujja, ezért egy apró műtétet kellett végrehajtani rajta. A nővér azonban rosszul kezelte az érszorítót, ami miatt a férfinál beállt a klinikai halál. Scott most elmesélte, mit tapasztalt. Elárulta, hogy először emelkedni kezdett, és kívülről látta a jelenetet. Látta, ahogyan a nővér azt sikítozza, hogy "megöltem", és segítségért rohan. Ezután egy emberszerű alak lépett az oldalára, akinek nem volt arca. Vezetni kezdte, és egy meseszép mezőre keveredett. Hatalmas fák voltak és derékig érő fű. Scott mindig is imádott kertészkedni, egyszóval ennél csodálatosabb környezetet nem is képzelhetett volna el. Ezután mintha valamilyen kazettát tettek volna be, látta az életének minden kockáját. Voltak olyan dolgok, amikre büszke volt, de sok dolog elkeserítette. Ekkor egy alak (akit bár előtte állt, szemei mégsem láthatták) lépett elő, és azt mondta, még nem jött el az ő ideje - írtuk.

Egy nővér is megerősítette

Sokan számoltak be hasonlókról, akik visszajöttek a halálból. Erre pedig egy Julie nevű nővér is ráerősített. Emberek sokaságát látta már meghalni, és elárulta, hogy valamiféle eufória látszódik az arcukon. Sokan maguk alá vizelnek vagy nyáladzani kezdenek, ugyanis a test olyannyira ellazul, hogy már nem tudja visszatartani ezeket a nedveket. A test csupán a halál beállta után órákkal kezd el lehűlni és megmerevedni, addig azonban olykor az agyban elektromosságokat is felfedeznek. Ez is arra utalhat, hogy ilyenkor a lélek egy következő szintre lép, és a halál után a test még nem engedte el teljesen a lelket, éppen ezért még érzékeli, még reagál a lélek által megtapasztalt új élményekre. A nővér elmondása szerint néhány órával később azonban a folyamatok drasztikusan felgyorsulnak. Innentől a lélek teljesen elszakad a testtől, így az már végleg megindulhat a porrá válás útján - írja a DailyStar.