"Igénytelen" – magyar drukker alázta Szoboszlai Dominikot a TikTokon

Csapata egyik legjobbja volt Szoboszlai Dominik a Liverpool első bajnokiján. A magyar középpályás számára újabb poszton, védekező, mélyről szervező középpályásként a legtöbbet futotta kilométerben, a legtöbbet sprintelte a csapatból, s a harmadik gól előtt csodálatos készítette le a labdát Mohamed Szalah elé. A beadásból meglett újra a vezetés, a Pool végül 4-2-re nyert. A Vörösök szabad héten vannak, meccset nem játszanak, csak edzenek, a következő bajnoki jövő hétfőn a Newcastle otthonában lesz. A hetet Szoboszlai fodrásznál nyitotta.

Szoboszlai Dominik hónapok óta hajpántban focizik Fotó: Michael Steele

Szoboszlai külseje évek óta vezető téma akkor, ha a rajongók nem szakmai szempontból ítélik meg a játékost. Van aki szerint túl sokat ad a külsőségekre, akad olyan is, aki "szerelmes" a modell focistába, a legtöbb kritika azonban a haja miatt éri a játékost.

Szoboszlai nem reagált a beszólásra

Ismét ez történt, többen úgy gondolták, Szoboszlai hiába volt fodrásznál, ha a hajából ezúttal sem vágatott.

Igénytelen

– írta a videó elé egy magyar drukker.

"Öcskös úgy néz ki, mint Jézus." "Rövid hajjal jobb volt" – írták a kommentelők.

Persze volt olyan, akinek nagyon bejön a stílus.