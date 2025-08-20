UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
"Igénytelen" – magyar drukker alázta Szoboszlai Dominikot a TikTokon

fodrász
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 20. 09:15
LiverpoolSzoboszlai Dominik
Fodrásznál ünnepelt a Liverpool magyar sztárja. Szoboszlai Dominik haja nem mindenkinek nyerte el a tetszését.

Csapata egyik legjobbja volt Szoboszlai Dominik a Liverpool első bajnokiján. A magyar középpályás számára újabb poszton, védekező, mélyről szervező középpályásként a legtöbbet futotta kilométerben, a legtöbbet sprintelte a csapatból, s a harmadik gól előtt csodálatos készítette le a labdát Mohamed Szalah elé. A beadásból meglett újra a vezetés, a Pool végül 4-2-re nyert. A Vörösök szabad héten vannak, meccset nem játszanak, csak edzenek, a következő bajnoki jövő hétfőn a Newcastle otthonában lesz. A hetet Szoboszlai fodrásznál nyitotta.

szoboszlai
Szoboszlai Dominik hónapok óta hajpántban focizik Fotó: Michael Steele

Szoboszlai külseje évek óta vezető téma akkor, ha a rajongók nem szakmai szempontból ítélik meg a játékost. Van aki szerint túl sokat ad a külsőségekre, akad olyan is, aki "szerelmes" a modell focistába, a legtöbb kritika azonban a haja miatt éri a játékost.

Szoboszlai nem reagált a beszólásra

 Ismét ez történt, többen úgy gondolták, Szoboszlai hiába volt fodrásznál, ha a hajából ezúttal sem vágatott.

Igénytelen

– írta a videó elé egy magyar drukker.

"Öcskös úgy néz ki, mint Jézus." "Rövid hajjal jobb volt" – írták a kommentelők.

Persze volt olyan, akinek nagyon bejön a stílus.

Jézusom, de jól néz ki!

@dorina_nailspoint Tartsatok velem @Katalin Szikszai Casting Seminar Pro táborába💖 Az itt készült körmöt beneveztem a CreatEve Cup-ra és sikerült az első helyet elhoznom🏆🥇 Fotós:@nemethimre_photo Smink:@Laura Dabasi #sirene #extremenails #nails #foryou #makeup ♬ eredeti hang - dorina_nailspoint

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
