„20 éve nem láttam és egyszer csak ott volt a kanapén” - Rebekának jeleket küld a 20 éve halott édesanyja

Rebeka 20 évvel ezelőtt gyors egymásutánban veszítette el szüleit, akik hosszas szenvedés után hagyták itt ezt a világot. Rebeka és húga a tragédiát követően pszichológushoz járt, segítségével megpróbálták feldolgozni a feldolgozhatatlant. Mindketten családot alapítottak, életük boldog és kiegyensúlyozott. A szülők hiánya azonban még ma is fáj nekik, de sosem keresték velük a spirituális kapcsolatot, hiszen istenhívő emberként egyáltalán nem hittek a természetfelettiben. Mindeddig.

Rebeka eddig nem hitt a spirituális dolgokban Fotó: olvasói

Rebeka épp a szülei halálának 20. évfordulójához közeledve vett észre több képtelenséget otthonában, amelyekre nem találja a kézzelfogható magyarázatot.

Én egyáltalán nem hiszek a spirituális dolgokban, de semmilyen más magyarázat nincs azokra a dolgokra, amik itt történtek a napokban

– kezd bele történetébe Rebeka, aki úgy véli, édesanyja valamire szeretné figyelmeztetni őt, ám arra egyelőre nem jött rá, hogy mire.

Édesanyám több szoknyát is varrt nekem, amíg még nem volt beteg. Ezeket a mai napig hordom, tehát tudom, hogy hány darab van belőle és milyen színűek. Egyik nap ki akartam venni a zöldet, de megdöbbenésemre kettő volt belőle!

– meséli Rebeka, aki természetesen maga is érzi, hogy amit mond, az lehetetlen. Rebeka férje és gyerekei nem hittek a nőnek, ám ami ezután történt, arra már ők sem találtak szavakat.

A gyászfeldolgozás hosszú folyamat Fotó: pexels.com

Van egy brosstű, ami még édesanyámé volt. Biztosan itt volt valahol a házban, de mivel nem hordunk ilyeneket, nem vettük elő azóta, mióta édesanyám halálakor eltettük. 20 éve nem láttam és egyszer csak itt volt a kanapémon

– emlékezik vissza Rebeka a rendkívüli eseményre. Ez már a férjét és a gyerekeit is megdöbbentette. A brosst a férj is 20 éve látta utoljára, a gyerekek pedig még soha. A gyerekek és Rebeka férje a bross előkerülése után úgy döntött, kiderítik, miért pont most akar üzenetet küldeni a 20 éve elhunyt édesanya a túlvilágról.

Félelmetes, ahogyan az anyámhoz kapcsolódó cuccok jönnek-mennek a lakásban. Tudom, sokan azt hiszik, csak bebeszélem magamnak, de én tudom, hogy ha 20 évvel ezelőtt ebbe nem őrültem bele, akkor biztosan nem most fogok

– zárja Rebeka, aki akár hozzáértőt is bevon, hogy kiderüljön, mit és miért pont most, 20 év múlva szeretne elmondani neki az édesanyja.