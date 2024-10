Katasztrófa: frontálisan ütközött két vonat, halálos áldozat és járattörlések

Manapság a mindennapjaink része, hogy felülünk egy-egy tömegközlekedési eszközre, elolvasunk két oldalt a könyvünkből, és mire feleszmélünk, már meg is érkeztünk a célállomásra. Sokszor a tömegközlekedés sokkal jobb döntésnek bizonyul, mint autóba ülni, hiszen ezzel akár el is kerülhetjük a dugókat. Minden reggel emberek milliói ülnek fel a metróra, a villamosra vagy a vonatra, hogy eljussanak a munkahelyükre. Sajnos azonban a balesetek ezeket a járműveket sem kerülhetik el. Walesben most rettenetes vonatkatasztrófa történt.

Egymásba rohant két vonat

Két vonat ütközött egymásnak Walesben hétfő este, aminek következtében legalább 15 ember súlyosan megsérült. Őket azonnal kórházba kellett szállítani, de a Mirror információi szerint az állapotuk stabil, és várhatóan nem fog nagyobb baj történni. Sajnos azonban egy ember életét vesztette. Az áldozat személyazonosságát még nem hozták nyilvánosságra. A nyomozás jelenleg is zajlik. A vonatok egyébként nem haladtak nagyobb sebességgel. A baleset következtében törölték a járatokat, a vasútközlekedés pedig a feje tetejére állt - írja a Mirror.