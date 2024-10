Visszatért a TikTokra a kettős transzplantáción átesett Csaba: azt reméli, táncos videóival talál rá a szerelem

Újabb örömhírről számolt be lapunknak a kettős transzplantáción átesett Siklós Csaba. Az ünnepelt TikTok-sztár meggyőződése, hogy az internetes jelenlétének köszönhetően talál majd barátnőt, mi több, feleséget. A saját nevét viselő csatornáján már 17 ezernél is többen követték, ám a múlt héten felfüggesztették a platformját.

Siklós Csaba visszakapta a TikTok-csatornáját Fotó: Olvasói

Már két transzplantáción is átesett Siklós Csaba

– Elkeseredtem, hiszen úgy éreztem több éves munkám veszett kárba. A táncos videóim alapján több meghívást is kaptam különböző rendezvényekre, de mivel az illetőkkel csak a TikTokon tartottam a kapcsolatot, ezeket a lehetőségeket buktam – mondta a Borsnak Csaba, aki 10 évvel ezelőtt kapott új májat és vesét. A donorjáról csupán annyit árultak el neki, hogy egy motoros balesetben elhunyt rendőr.

A 35 éves férfi természetesen a felfüggesztést nem hagyta annyiban, ezért kifogást emelt a cég felé. Végül igazat adtak neki, és visszakapta a csatornáját.

Végre megkönnyebbülhettem, és természetesen azonnal el is kezdtem új videókat készíteni. Egy jó barátom tanácsára a jövőben jobban odafigyelek majd a külsőségekre is. A táncot és a nézőket is megtisztelem majd a megfelelő öltözékkel. Az első, új stílusú videóban hosszú nadrágot és fehér inget öltök

– jelentette ki a TikTok-sztár, aki mindenkit, főleg a hölgyeket biztatja arra, hogy kövessék be a csatornáját.

– Aki szeretné megtanulni az alaplépéseket, vagy akár a komolyabb koreográfia iránt is érdeklődik, akár személyes találkozót is kérhet. Szívesen megtanítanám a lányokat, mit is kell tenni a táncparketten. Garantálom, hogy mellettem senki sem fog unatkozni – fejezte be Csaba.