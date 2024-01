"A parketten szavak nélkül kifejezhetjük az érzéseinket!" - Táncoktatással csajozna a kettős transzplantált TikTok-sztár

Mint arról a Borsban már többször olvashattál, a 34 éves Siklós Csaba csupán öt hónapos volt, amikor kórházba került egy súlyos vesemedence-gyulladás miatt. Közel másfél évet töltött a gyógyintézményben, az orvosok minden igyekezete ellenére ezután is egymás után jelentkeztek a problémák. 14 évesen felkerült a donorváró listára, miután megállapították: a mája és a veséje is bármikor leállhat. Akkoriban minden nap úgy kelt fel, hogy nem tudhatta, megérkezik-e a várva várt telefonhívás, amiben értesítik, hogy azonnal rohammentőt küldenek érte Tiszakeszire, hogy felszállítsák a kettős szervátültetésre a fővárosba. Tíz évet élt ebben a bizonytalanságban, az operációt végül 2014-ben elvégezték. Csaba azóta gyógyszereken él, hiszen meg kell akadályozni a szervek kilökődését. Időközben cukorbeteg is lett, ezért naponta többször is inzulin-injekciót kell magának beadnia.

Tánc közben szabadnak érzi magát a 34 éves férfi. Fotó: VT

Sok szenvedés jutott nekem az életben, de hálás vagyok Istennek, hogy élek. Nem panaszkodom, hiszen a fizikai és lelki fájdalmak is megerősítettek. Az igazság szerint sosem mondtam le az életről. Még akkoriban sem, amikor a legnagyobb kínok gyötörtek. 2012-ben még táncos bizonyítványt is szereztem, miután két évig tanultam különböző modern stílusokat

– mesélte Csaba, aki vallja, hogy a tánc az neki, mint másnak az éneklés.

A mozdulatok lehetőséget adnak az önkifejezésre, miközben általuk szabadnak is érzem magamat. Tánc közben igazán önmagamat adom, nem játszom hamis szerepet

– mondta vidáman a férfi és elárulta, hogy nála a tánc a vízszintes vágyak függőleges kivetülése, és ha lemegy a diszkóba Tiszakeszin, gyakran körbeállják a többiek, hogy megcsodálják a különleges technikáját.

Csaba nyitott a szerelemre. Fotó: VT

Csaba néhány évvel ezelőtt zárta le legutóbbi párkapcsolatát, miután mélyen csalódott az akkori kedvesében. Már nyitott egy új szerelemre.

Annak örülnék a legjobban, ha a leendő barátnőmmel is tudnék együtt táncolni, hiszen a parketten szavak nélkül is kifejezhetjük egymásnak az érzéseinket!

- magyarázta Csaba.

A férfi egyébként egy TikTok-csatornát is működtet, ami több mint tízezer követővel büszkélkedhet. Néhány hete úgy döntött, hogy táncolni hívja hölgy rajongóit.

- Az sem baj, ha valaki még nem igazán boldogul a bugizással, szívesen megtanítom! A legjobban annak örülnék, ha a kezdeti barátságból egy komoly párkapcsolat is kialakulna, hiszen nem jó az embernek egyedül lennie – fedte fel célját a fiatal férfi.

Aki szívesen megismerkedne Csabával, és örömmel elmenne vele táncolni, itt jelentkezhet.