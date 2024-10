Sallai Nóra balesete: ez lehet a meghatározó a bírósági döntés során, megkérdeztünk egy ismert ügyvédet

A Bors a tragikus autóbaleset utáni pillanatoktól kezdve nyomon követi Sallai Nóra balesetének részleteit. Ezúttal Borbély Zoltán ügyvédet kérdeztük, hogyan látja a lehetséges kimeneteleket.

Ebben a kereszteződésben történt Sallai Nóra tragikus autóbalesete Fotó: Ripost

A térfigyelő kamera felvételeit én is láttam, ugye ez nagyon csalóka, mert én nem vagyok műszaki szakértő és általában ezek a felvételek nem a valós sebességet mutatják vagy legalábbis szemre nagyon nehéz eldönteni, hogy ez mennyi volt pontosan

- fogalmazott a Borsnak Borbély Zoltán ügyvéd, miközben arról beszélt lapunknak, hogy a halálos kimenetelű autóbaleset után hogyan végződhet a tragédia a két sofőr számára.

Az igazságügyi műszaki szakértők nemcsak a térfigyelő kamera felvételéből, hanem pl. a féknyomból, a rongálódásokból és más, egyéb adatokból is tudnak sebességet számolni. Itt a sebesség kardinális kérdés lesz

- hangsúlyozta Borbély Zoltán. Mint tudható, azon az útszakaszon 50 kilométer / óra a megengedett sebesség. Ha ennek a kétszeresével vagy a kétszereséhez közelivel ment a BMW sofőrje, ráadásul sötétben, akkor már vizsgálni lehet a megtévesztő sebességet. Az ügyvéd szerint egy másik megfontolandó szempont mindaz, amit Sallai Nórának át kell élnie:

Sallai Nórával már így is a legszörnyűbb dolog következett be, ami egy embert érhet, hogy elveszítette a gyermekét, a kisfiát. Ennél nagyobb büntetést én nem tudok elképzelni

- fogalmazott az ügyvéd, akiben az is felmerült, hogy ebben az esetben egy olyan szituációról van szó, amikor akár az eljárási kegyelmet is meg lehet fontolni, ami egy ritka dolog, de az is ritka, hogy valaki elveszíti a kisfiát és utána gyakorlatilag büntető eljárásban kell részt vennie, ha egyáltalán felépül annyira, hogy képes legyen gyakorolni a jogait a büntető eljárásban.

„Sallai Nórával már így is a legszörnyűbb dolog következett be” Fotó: HOT Archív

- Az eset jogi része viszonylag tiszta, a sebességtől függ majd első sorban, hogy mi lesz a döntés. A másik fontos kérdés, az elsőbbségadási kötelezettség és a sebesség túllépés viszonya. A magyar közlekedési büntetőjog kapcsán lehet azt mondani, hogy az elsőbbség megilleti az elsőbbségre jogosult sofőrt, sebességtől függetlenül, de csak akkor, ha a sebessége nem megtévesztő - fogalmazott az ügyvéd, majd hozzátette:

Ha a sebesség megtévesztő volt, abban az esetben az is elképzelhető, hogy az elsőbbségadásra kötelezett sofőr egyáltalán nem felelős, jogilag sem, de ennek nagyon sok összetevője van és alapvetően műszaki szakértői kérdés.

A nyomozás ideje alatt jellemzően nagyon kevés információ derül ki a nyilvánosság számára, ezért egyelőre nem könnyű bármit mondani a történtekkel kapcsolatban.