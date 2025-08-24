Visszatér a Dáridó, Lagzi Lajcsi az új Zámbó Jimmy oldalán tűnt fel! Bradics Jácint Galambos Lajossal énekel

Szeptember 7-én újra megrendezik a Szenes Iván Emlékkoncertet, melyen immár tizenötödik alkalommal gyűlik össze a zenei világ krémje, hogy méltó módon tisztelegjenek a legendás dalszerző előtt. Idén igazi kuriózum van készülőben: visszatér a Galambos Lajos nevével fémjelzett Dáridó is!
Lagzi Lajcsi fontos szereplője lesz a Szenes Iván 15. Emlékkoncertnek: a Dáridó atyjának szívügye a fiatal tehetségek gondozása, így került a látóterébe A Dal 2024 felfedezettje, Bradics Jácint is, akinek a menedzsere, Tilinger Attila nyilatkozott most a Borsnak.
„Lajcsival régről eredeztethető a barátságunk, a közös szakmai pont pedig az, hogy szívügyünk a fiatal tehetségek felkarolása. A tévéműsorom számos énekest »nevelt ki«, a Dáridó pedig az elmúlt huszonöt év sztárgyára volt hazánkban” – fogalmazott az énekes-producer a lapunknak, majd így folytatta:
„Bár Dáridó most nincs, azért Lajcsi mindig rajta tartja a szemét a tehetségeken, főleg ha az én mentoráltjaimról van szó” – nevetett. „Tulajdonképpen ő szólt nekem, hogy látja a lehetőséget Bradics Jácintban, és akár zenélhetnének együtt, nem is akármilyen körülmények között… A Szenes Iván Emlékkoncerten ugyanis lesz egy Dáridó-blokk! Komonyi Zsuzsi is fellép majd, és Jácint is több dalt előad Lajcsival. Lesz duett is és Lajcsi természetesen a dalokban trombitájával is megcsillogtatja majd zsenialitását” – leplezte le Tilinger Attila.
Lajcsi azt üzente rajtam keresztül: tud még meglepetéseket okozni!
– tette hozzá „Házibuli Attila”, aki elismerte:
„Menedzserként büszke vagyok, és számomra is megtisztelő, hogy a kiadónk egyik nagy reménysége azután, hogy élőben kísérte a Magyar Rádió szimfonikus zenekara, majd duettet énekelt a Kossuth-díjas Szarka Tamással, most a kereskedelmi csatornák megalakulása óta zenei műsorok tekintetében, a nézettségi örökranglista élén álló Galambos Lajossal állhat majd egy színpadon.”
A nemrég csupán 21. születésnapját ünneplő Bradics Jácint tőle megszokott profizmussal vette az első közös próbát.
„Zamárdiban volt az első nagy találkozás. Bár jól ismerem Jácintot, és tudom, hogy milyen munkabírása van, mégis meglepett, micsoda profizmussal állt a zenekar elé. Alighogy megérkeztünk kocsival a próba helyszínére, Lajcsi nyitotta a kaput, és nyomta is a kezébe a mikrofont, hogy „na akkor csináljuk”. Egy pillanat alatt ismét a mély vízbe került, de – ahogyan azt annak idején a Dal 2024 élő műsoraiban is tette – most is remekül megoldotta a feladatot. Ritka az ő korosztályában ez a fajta teherbírás és eltökéltség” – méltatta Bradics Jácintot Tilinger Attila.
