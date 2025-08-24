Visszatér a Dáridó, Lagzi Lajcsi az új Zámbó Jimmy oldalán tűnt fel! Bradics Jácint Galambos Lajossal énekel

Szeptember 7-én újra megrendezik a Szenes Iván Emlékkoncertet, melyen immár tizenötödik alkalommal gyűlik össze a zenei világ krémje, hogy méltó módon tisztelegjenek a legendás dalszerző előtt. Idén igazi kuriózum van készülőben: visszatér a Galambos Lajos nevével fémjelzett Dáridó is!

Galambos Lajos, Bradics Jácint és Tilinger Attila a Balatonon jöttek össze, különleges apropóból (Fotó: Facebook/Bradics Jácint)

Visszatér Galambos Lajos Dáridója?

Lagzi Lajcsi fontos szereplője lesz a Szenes Iván 15. Emlékkoncertnek: a Dáridó atyjának szívügye a fiatal tehetségek gondozása, így került a látóterébe A Dal 2024 felfedezettje, Bradics Jácint is, akinek a menedzsere, Tilinger Attila nyilatkozott most a Borsnak.

„Lajcsival régről eredeztethető a barátságunk, a közös szakmai pont pedig az, hogy szívügyünk a fiatal tehetségek felkarolása. A tévéműsorom számos énekest »nevelt ki«, a Dáridó pedig az elmúlt huszonöt év sztárgyára volt hazánkban” – fogalmazott az énekes-producer a lapunknak, majd így folytatta:

„Bár Dáridó most nincs, azért Lajcsi mindig rajta tartja a szemét a tehetségeken, főleg ha az én mentoráltjaimról van szó” – nevetett. „Tulajdonképpen ő szólt nekem, hogy látja a lehetőséget Bradics Jácintban, és akár zenélhetnének együtt, nem is akármilyen körülmények között… A Szenes Iván Emlékkoncerten ugyanis lesz egy Dáridó-blokk! Komonyi Zsuzsi is fellép majd, és Jácint is több dalt előad Lajcsival. Lesz duett is és Lajcsi természetesen a dalokban trombitájával is megcsillogtatja majd zsenialitását” – leplezte le Tilinger Attila.

Lajcsi azt üzente rajtam keresztül: tud még meglepetéseket okozni!

– tette hozzá „Házibuli Attila”, aki elismerte:

„Menedzserként büszke vagyok, és számomra is megtisztelő, hogy a kiadónk egyik nagy reménysége azután, hogy élőben kísérte a Magyar Rádió szimfonikus zenekara, majd duettet énekelt a Kossuth-díjas Szarka Tamással, most a kereskedelmi csatornák megalakulása óta zenei műsorok tekintetében, a nézettségi örökranglista élén álló Galambos Lajossal állhat majd egy színpadon.”

Lagzi Lajcsi felfigyelt a Zámbó Jimmy dalai feldolgozásával is taroló fiatalra (Fotó: Facebook/Bradics Jácint)

Mélyvízbe dobták Bradics Jácintot

A nemrég csupán 21. születésnapját ünneplő Bradics Jácint tőle megszokott profizmussal vette az első közös próbát.