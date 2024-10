Sallai Nóra balesete: elkerülhető lett volna, ha nem tapasztalatlan a BMW sofőrje

A Bors elsők között számolt be Sallai Nóra színésznő, szinkronszínésznő tragikus balesetéről, melyben sajnálatos módon kisfia életét veszítette. Az édesanya állapota továbbra is válságos. A Sallai Nóra balesete napján készült videón érdekes dologra figyeltünk fel. Lapunk több vezetéstechnikai oktatóval is beszélt arról, elkerülhető lett volna-e a baleset, ha gyakorlott vezető ül a BMW volánjánál.

Sallai Nóra balesete: újabb részletek derültek ki Fotó: HOT Archív

A baleset utáni felfokozott indulatok a BMW sofőrjére zúdultak, aki mindenképp szabálytalanságot követett el azzal, hogy gyorsan, egyesek szerint 120 km/órás sebességgel hajtott a lakott település főutcáján, amikor kikanyarodott elé a színésznő Opelje.

- Vélhetően mindketten hibáztak - szögezték le a közlekedési szakértők. - Ha a BMW vezetője megfelelően választotta volna meg a sebességet, akkor több ideje lett volna reagálni arra, hogy szabálytalanul kihajtanak elé, ugyanakkor a bizalmi elv alapján joggal elvárhatta, hogy megadják neki az elsőbbséget. Az Opel vezetője abban hibázott, hogy nem elég körültekintően hajtott ki. Annak a vizsgálata azonban, hogy kit mennyiben terhel felelősség, bonyolult szakértői feladat.

Amikor megmutattuk a helyszínen készült videófelvételt és azt kérdeztük, vajon egy kevésbé gyorsan haladó, tapasztalt sofőr kivédhette volna-e az ütközést, többen is úgy gondolták, erre lett volna esély.

- A vezetéstechnikai tréningeken éppen arra készítjük fel a gépjárművezetőket, hogy minél inkább csökkenteni lehessen a baleset kockázatát. Előrelátás, vezetéstechnika, hogyan kell bánni az autóval, hogyan kell felismerni egy vészhelyzetet, mit kell csinálni, mit tud az ember megtenni pihenten, fáradtan, milyen korlátozó tényezőt jelent a sötét, az eső, a kis autó, a nagy autó. Ha elkerülhetetlen az ütközés, mire törekedjünk, minek ütközzünk, ha muszáj, minek semmiképpen ne, ez mind az oktatási anyag része - fejtette ki egyikük..

Az Opelnek ki kellett dugni az orrát, hogy a vezető kilásson, a gyorsan érkező BMW-t azonban nem vette észre. Fotó: Tények

Sallai Nóra balesete elkerülhető lett volna?

Amikor megmutattuk a TV2 Tények által közzétett videót a balesetről, úgy vélekedtek, hogy egy gyakorlott, tapasztalt vezető - kisebb sebesség mellett - elkerülhette volna az ütközést. A BMW vezetője ugyanis - mint az a videón látszik - éppen arra próbálta kikerülni az Opelt, amerre az haladt, és így a szemközti sávban ütközött vele.