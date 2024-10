Új fejlemények Sallai Nóra balesetéről – megúszhatja a tragédiát a száguldozó BMW-s?

Sallai Nóra balesetéről a Bors elsők között számolt be. A tragédiában, sajnálatos módon, a kisfia életét veszítette. Az édesanya állapota továbbra is válságos. Lapunk egy ügyvéddel és egy vezetéstechnikai oktatóval is beszélt Sallai Nóra tragikus végű ütközéséről.

Ebben az Opelbe utazott a színésznő és ötéves kisfia. Sallai Nóra balesetét a rendőrség vizsgálja Fotó: Bors

- Ha a vizsgálat megállapítja, hogy műszaki hiba okozta a balesetet, akkor az enyhítő körülmény, legyen szó bármely résztvevőről - hívta fel a figyelmet Fridman Róbert ügyvéd, aki a Borsnak elmondta, hogy mely résztvevő számára, mi jelenthet enyhítő körülményt.

Ha jól tudom, a kanyarodó sofőr nem adta meg az elsőbbséget, a másik sofőr pedig átlépte a sebességhatárt, így elméletileg mindketten hibáztak. Talán csak az autók műszaki hibája lehet olyan körülmény, mely enyhítő, más nem nagyon

- fogalmazott az ügyvéd, majd hozzátette, a sebességhatárt átlépő sofőr szempontjából, mi érvényesül: - Az ő részéről elvárhatósági elv van, azaz, ő úgy gondolhatta, a KRESZ alapján, hogy más megadja neki az elsőbbséget. Az már egy másik kérdés, hogy ő maga túllépte a sebességkorlátozást, ezzel megsértve a KRESZ-t.

Arról nem is beszélve, hogy a tragikus baleset sajnálatos módon véget vetett egy mindössze ötéves kisfiú, Sallai Nóra kisfiának az életének. Így összességében egyelőre valószínűleg csak a műszaki hiba lehet enyhítő körülmény. Arról, hogy ki vezette a BMW-t és ki volt a jármű tulajdonosa, itt írtunk.

Sallai Nóra kisfia hunyt el a balesetben Fotó: hot archív

Így rekonstruálják Sallai Nóra balesetét

Az általunk megkérdezett vezetéstechnikai oktató arra hívta fel a figyelmet, hogy a folyamat során a rendőrség egy állami listából rendel majd ki egy igazságügyi műszaki szakértőt. A történteket vagy rekonstruálják vagy feldolgozzák a helyszínelés anyagait. Ezután szimulációs programok segítségével mondják majd meg, hogy egyrészt mi történt, másrészt hogyan lehetett volna elkerülni a balesetet, ha az egyáltalán elkerülhető lett volna.

Nagyon nehéz véleményt mondani, mindenki védi a saját álláspontját, mi pont ezért tartunk tréningeket, hogy veszélyes helyzet esetén az emberek ne azt tegyék, amit ösztönösen gondolnak, hanem amit tudatosan képesek megcsinálni

- hangsúlyozta a vezetéstechnikai oktató, majd hozzátette: - Vélhetően mindketten hibáztak és vélhetően mindkettejük tettére lehetnek érvek.