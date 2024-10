Hazánkban akar sztárrá válni a magyar származású svéd rapper

Ősi Ronnie magyar szülőktől, de idegen földön, Svédországban jött a világra, és tanulmányait is skandináv földön végezte. A vikingek hazájában cseperedett rapper elhatározta, hogy itthon, azaz Magyarországon szeretné megalapozni a zenei karrierjét, magyar honban akar ismertté, sztárrá válni.

A 40 éves rapper apa nélkül nőtt fel, és nehéz gyerekkora volt. Szülei magyarok, de Svédországban ismerkedtek meg Fotó: olvasói

Apa nélkül nőtt fel a rapper Ősi Ronnie

Negyedik osztályos voltam mikor először hazajöttem, és itthon egy év alatt kellett letennem a négy osztályt, hogy felzárkózzak

– emlékszik vissza Ronnie, aki egy évig magántanárhoz járt, mert a kinti oktatás teljesen eltér az itthonitól, így volt mit pótolnia.

Sosem találta igazán a helyét Ősi Ronnie, de érezte mindig, hogy Magyarországon szeretne élni Fotó: olvasói fotó

Svédországban nem találta a helyét, amihez nagymértékben a kinti közbiztonság is közrejátszott, ami elmondása szerint az elmúlt 10 évben egyre rosszabb lett.

Stockholm, Malmö, ezekben a városokban 15 éves gyerekeket küldenek ki az utcára rabolni, és rendszeresek a lövöldözések is. Vannak dalaim, amik erről szólnak

– mondja a rapper, aki mindig maga előtt látta a szegények és a tehetősebbek közti hatalmas szakadékot.

Saját bevallása szerint nagy kihívás volt számára a becsületes, a jó úton maradni.

– Zenéimben a fiatalokat figyelmét is erre szeretném felhívni. Egy éve van egy zenekar, a Manka, ahol én vagyok a frontember, de mellette MCRon néven szólókarrierbe is kezdtem, és erre is nagy hangsúlyt fektetek – folytatja büszkén Ronnie, aki fotósként tevékenykedik és videóklipeket is készít.

A szövegeivel a fiatalokat akarja motiváni

Számomra a zene a menedék, és a rap a pszichiáterem. Így tudom kiénekelni magamból a nehéz gyerekkoromat, amiben apa nélkül nőttem fel

– fogalmazott a 40 éves rapper, aki a saját környezetében tapasztalta, hogy mennyien léptek a rossz útra. Szövegeivel, amit először angolul, svédül az utóbbi időben magyarul írt, és a mondanivalóival a fiatalokat a jó és az igaz út felé szeretné terelni.

A dalszövegek úgy születnek, hogy először megírom a szövegeket, és utána ezeket a verseket foglalom zenébe. Az első számomat 17 évesen írtam, ekkor még főleg magamnak, de később ezek közül több is felkerült a Youtube-ra is.

– emlékszik vissza Ronnie, aki egy éve már magyarul is énekel. A szövegeivel motiválni akarja a fiatalokat, hogy járjanak iskolába, és ne bűnözzenek. A legtöbb számának mondanivalója háborúellenes, de hangot emel az igazságtalanságok ellen is. Üzenete a fiataloknak, hogy ne a rossz utat válasszák. A bűnözés helyett inkább sportoljanak, zenéljenek, kultúrálódjanak!